Hyundai Equus Limousine 2010 - xe "nguyên thủ" rao bán 1,4 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc Hyundai Equus bản Limousine đời 2010 được rao bán trên các trang mua bán ôtô cũ Hà Nội với mức giá 1,4 tỷ đồng. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe này đã chạy khoảng 60.000 km, một đời chủ và đang mang biển số Hà Nội. Không chỉ chia sẻ tình trạng xe, người bán còn cho biết xe có "phân khúc ngang với Maybach và là dòng xe từng được Tổng thống Hàn Quốc sử dụng”. Hyundai Equus Limousine đời 2010 có tổng chiều dài lên tới 5.460 mm, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.495 mm và chiều dài cơ sở ở mức 3.345 mm, lớn hơn bản sedan 30 cm. Hình ảnh được chủ nhân đăng tải cho thấy chiếc xe 13 năm tuổi này có tình trạng khá mới, với nước sơn vẫn còn khá bóng bẩy và đèn pha không có dấu hiệu xuống cấp. Thông số của Hyundai Equus Limousine VL500 2010 cho thấy nó có chiều dài còn lớn hơn cả Rolls-Royce Ghost (5.399 mm). So với các đối thủ như Mercedes S500L, BMW 750Li hay Lexus LS 460L, mẫu xe Limousine hạng sang có chiều dài và rộng lớn hơn hẳn. Là mẫu xe sang ra đời với tham vọng làm đối trọng trực tiếp với các "ông lớn" trên thị trường xe sang thời điểm đó. Hyundai Equus đánh dấu là mẫu sedan siêu sang khởi đầu, từng bước thiết lập lên chỗ đứng - tương tự như các mà hãng Toyota đã xây dựng thương hiệu Lexus, Honda với Acura hay Nissan với Infiniti... Nội thất bên trong được thiết kế đậm chất xe sang thể hiện ở phần bảng táp lô, vô lăng được ốp gỗ, ghế bọc da cao cấp. Trung tâm bảng điều khiển được thiết kế theo kiểu đối xứng ấn tượng. Chiếc Equus Limousine có ghế chỉnh điện kèm chức năng massage và có thể ngả ra đúng chất "ông chủ". Ở hàng ghế sau, chiếc sedan full-size hạng sang này còn có màn hình giải trí LCD đặt ở trung tâm giữa hai hàng ghế, điều này khác biệt với các mẫu xe khác khi đặt màn hình ở giữa ghế. Mỗi hành khách còn được trang bị đèn chiếu sáng và gương ngay trước mặt, trần xe là bầu trời đầy sao... Trang thiết bị an toàn của xe gồm 9 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSM, cảnh báo chuyển làn LDWS, an toàn đón đầu Pre-Safety System, hỗ trợ điều khiển hành trình thế hệ thứ ba, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD... Hyundai Equus Limousine sử dụng động cơ V8, dung tích 5.0L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 395 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tại thời điểm ra mắt, giá xe Hyundai Equus 2010 tương đương 130.000 USD (2,4 tỷ đồng tại thời điểm đó), nhưng chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thay vì Limousine. Sau khi đóng đủ các loại thuế phí để ra biển trắng, chắc chắn chủ nhân của Equus Limousine này đã chi một số tiền không hề nhỏ để lăn bánh nó, mặc dù con số cụ thể không được tiết lộ. Hiện nay, chiếc xe này đang được rao bán với giá 1 tỷ 390 triệu đồng, tức là đã mất khoảng 70% giá trị so với thời điểm mua. Theo kinh nghiệm mua bán xe, Hyundai Equus Limousine là mẫu xe lý tưởng cho người chơi muốn tận hưởng sự đẳng cấp của ông chủ, nhưng chỉ phải bỏ ra chi phí vừa phải. Video: Chi tiết Hyundai Equus Limousine VL500 tại Việt Nam.

