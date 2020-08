Hyundai Elantra GT và GT N Line bị khai tử ở Mỹ

Hahngx xe Hàn không nêu thông tin chi tiết về lý do khai tử Hyundai Elantra GT và Elantra GT N Line tại thường Mỹ, hãng chỉ cho biết ngừng sản xuất 2 mẫu xe này để mở rộng dòng xe SUV bao gồm Kona và Venue. Elantra GT Line sau khi bị khai tử sẽ được thay thế bởi dòng Elantra Line. Doanh số bán thấp được cho là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của Hyundai Elantra GT và GT N Line tại Mỹ. Hyundai chỉ bán được 175.094 chiếc Elantra trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với con số 241.705 chiếc của năm 2015. Hyundai Elantra GT là một trong số ít dòng xe hatchback 5 cửa được phân phối tại Mỹ. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm 20.650 USD (476,2 triệu đồng), cao hơn Kona và Venue.Hyundai Elantra GT mới sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 203 Nm, sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản GT N Line trang bị động cơ tăng áp 1.6L cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm, khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hyundai Elantra 2021 bản tiêu chuẩn vẫn tiếp tục được bán ra vào mùa thu năm nay với động cơ 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Ngoài ra, khách hàng tại Mỹ cũng có thể lựa chọn biến thể hybrid có tổng công suất 139 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu của biến thể này được công bố là 4,7 lít/100 km. Tại Việt Nam, Hyundai Elantra có tổng cộng 4 phiên bản bao gồm 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và 1.6 Sport. Giá bán khởi điểm của Elantra là 550 triệu đồng (1.6 MT) và cao nhất là 769 triệu đồng (1.6 Sport). Video: Chi tiết Hyudnai Elantra GT N Line 2020.

