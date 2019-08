Hyundai Creta Sports Edition 2019 từ 419 triệu đồng tại Ấn Độ

Sau khi ra mắt vào năm 2014, mẫu xe Hyundai Creta đã nhanh chóng trở thành "ông vua" trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, vị thế của Creta đang dần bị lung lay vì những đối thủ đáng gờm mới như Kia Seltos. Để duy trì vị thế của Creta, Hyundai đã quyết định tung ra phiên bản đặc biệt Sports Edition ở thị trường Ấn Độ. Theo hãng xe ôtô Hyundai, so với bản tiêu chuẩn, Hyudnai Creta Sports Edition 2019 sở hữu 20 nâng cấp về cả thiết kế lẫn tính năng. Về cơ bản, Creta là "bản quốc tế" của chiếc ix25, đã từng được Hyundai bán chính thức tại thị trường Trung Quốc vào năm 2018 vừa qua. Trên phiên bản mới này, Hyundai Creta Sports Edition 2019 sở hữu baga nóc và tấm ốp bảo vệ gầm trước/sau màu bạc, vỏ đèn pha projector màu khói, lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, vỏ gương ngoại thất màu đen, bộ vành hợp kim 17 inch, 2 đầu ống xả giả và cánh gió mui. Hyundai Creta Sports Edition 2019 được trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, vỏ cụm đèn pha màu khói được nâng cấp thiết kế, đèn sương mù trước mới và cản va cải tiến, tích hợp tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Mang đúng tinh thần của bản giới hạn, xe sở hữu baga nóc màu bạc. Phía sau của chiếc xe gần như không có thay đổi gì về thiết kế so với phiên bản cũ ngoại việc được tranng bị những chi tiết cao cấp, ấn tượng hơn. Bên trong Hyundai Creta Sports Edition 2019 mới xuất hiện ghế bọc nỉ màu đen với đường chỉ màu tương phản, vô lăng bọc da, viền cửa gió điều hòa trước/sau và tay nắm cửa màu bạc, tấm phủ trên mặt táp-lô cũng như cửa sổ trời chỉnh điện. Những điểm nhấn còn lại trong trang bị của Hyundai Creta Sports Edition 2019 tại thị trường Ấn Độ bao gồm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại thông minh không dây, ghế lái tùy chỉnh độ cao, hệ thống kiểm soát hành trình cũng như điều hòa tự động. Tương tự bản Creta SX, Hyundai Creta Sports Edition 2019 cũng có 2 tùy chọn động cơ xăng và diesel với dung tích cùng là 1,6 lít. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Xe không được trang bị động cơ diesel 1,4 lít và hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn, bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo tốc độ, đèn báo chuyển làn đường, đèn sương mù trước, sấy kính sau, hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo thắt dây an toàn. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Hyundai Creta Sports Edition 2019 bán ra khởi điểm từ 1.278.000 Rupee (tương đương khoảng 419 triệu đồng). Khi mua Hyundai Creta Sports Edition 2019, khách hàng tại Ấn Độ cũng có thể chọn màu sơn đen tuyền Phantom Black hoặc trắng Polar White phối đèn Phantom Black. Trong đó, màu sơn phối 2 màu có giá 11.000 Rupee (3,6 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Creta Sports Edition 2019 mới tại Ấn Độ.

