Hyundai Creta 2024 từ 331 triệu đồng “cháy hàng”, sắp về Việt Nam?

Hyundai Creta 2024 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Sau gần 3 tháng, xe đã chạm dấu mốc quan trọng là 100.000 đơn đặt hàng ở thị trường tỷ dân này. Theo công bố của hãng Hyundai, có đến 71% khách hàng đặt mua Creta mới đều chọn phiên bản được trang bị cửa sổ trời. Trong khi đó, tỷ lệ khách hàng đặt mua xe với các tính năng kết nối là 52%. Nói cách khác, các phiên bản tầm trung và cao cấp của Hyundai Creta 2024 bán chạy hơn cả ở thị trường Ấn Độ. Tại thị trường này, mẫu SUV cỡ B nhà Hyundai hiện có cả phiên bản tiêu chuẩn và N Line với thiết kế thể thao hơn. Đặc biệt, hãng Hyundai cũng đã xác nhận kế hoạch sẽ ra mắt phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của Creta vào cuối năm nay. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến Hyundai Creta phiên bản thuần điện EV. Chỉ biết rằng, xe sẽ được phát triển dựa trên phiên bản dùng động cơ đốt trong hiện đang bán trên thị trường. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Hyundai Creta EV sở hữu thiết kế và trang bị tương tự bản thường. Với sự đa dạng trong lựa chọn dành cho khách hàng, Hyundai Creta dự kiến sẽ càng thêm ăn khách tại thị trường Nam Á này. Trong năm tài khóa 2023, xe đã đạt doanh số trung bình là khoảng 13.000 xe/tháng. Tính từ năm 2015 đến nay, doanh số cộng dồn của Hyundai Creta tại Ấn Độ đã vượt qua con số 1 triệu. Như thông tin đã đưa, Hyundai Creta 2024 tại Ấn Độ có thiết kế và trang bị không hề giống với mẫu xe cùng tên đang bán ở Việt Nam. Mẫu xe này ở Ấn Độ được trang bị lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn, hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trên, đèn pha đặt dọc bên dưới cũng như vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu với tạo hình chữ "L" bên trong và nằm vắt ngang cửa cốp, cản trước/cản sau đi kèm ốp màu bạc tối khỏe khoắn hơn. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là không gian nội thất hiện đại và tiện nghi hơn. Xe được bổ sung màn hình cong mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió mới và chỉnh bằng màn hình cảm ứng, ghế lái chỉnh điện, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose, tựa lưng chỉnh 2 bước hay hàng ghế sau đi kèm gối, rèm che nắng, cổng USB Type C cũng được trang bị cho xe. Đặc biệt, Hyundai Creta 2024 ở Ấn Độ còn được bổ sung hệ thống an toàn chủ động ADAS với 19 tính năng như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên cả 4 bánh và hệ thống cân bằng điện tử. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Creta 2024 tại Ấn Độ là 3 tùy chọn động cơ. Trong đó, có một động cơ mới dùng chung với Hyundai Accent là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. 2 tùy chọn động cơ còn lại của Hyundai Creta 2024 tại thị trường Ấn Độ không có gì khác trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel với dung tích xi-lanh và công suất tối đa tương tự máy xăng kể trên. Hai động cơ này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Tại thị trường Ấn Độ, mức giá xe Hyundai Creta 2024 bản thường bán ra dao động từ 1,1 - 2 triệu Rupee (khoảng 331 - 602 triệu đồng). Con số tương ứng của Creta N Line là từ 1,682 - 2,03 triệu Rupee (khoảng 506 - 611 triệu đồng). Video: Ra mắt Hyundai Creta 2024 mới.

