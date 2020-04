Hyundai Accent từ 425 triệu đồng đọ dáng chân dài Việt

Mẫu xe sedan Hyundai Accent thế hệ mới còn có tên Verna ở thị trường như Ấn Độ. Tại Việt Nam, Hyundai Accent đã có mặt từ năm 2012 dưới dạng nhập khẩu. Đây là mẫu sedan cỡ B cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong nước như Toyota Vios, Honda City, Mazda 2. Thế hệ mới của Accent đã được TC MOTOR lắp ráp CKD trong nước. Đây là một trong những chiếc xe Hyundai được yêu thích nhất tại Việt Nam. Doanh số tiêu thụ cộng dồn sau 2 năm vừa qua tại thị trường Việt Nam, theo thống kê đạt tới 36,696 chiếc. Hằng tháng, mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới luôn nằm trong top 10 doanh số xe bán chạy nhất thị trường Việt. Thậm chí có những tháng còn vượt doanh số cả "thánh" Toyota Vios hay "siêu tân binh" Mitsubishi Xpander giá rẻ. Hyundai Accent tại Việt Nam được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của "người đồng hương" K2 cứng chắc hơn trước. Các kích thước cơ bản của Hyundai Accent 2018 bao gồm chiều dài tổng thể 4.440 mm, rộng 1.729 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với phiên bản cũ, mẫu sedan cỡ B này dài hơn 69 mm và rộng hơn 29 mm. Xe sở hữu chiều dài cơ sở tăng thêm 30 mm. Trong khi đó, thể tích khoang hành lý cũng như bình xăng của Hyundai Accent 2018 là 480 lít và 45 lít. Sở hữu thiết kế “Điêu khắc dòng chảy 2.0” của Hyundai, Accent mới thể thao hơn với lưới tản nhiệt dạng “thác nước” mới (Cascading Grill). Bên cạnh bộ lưới tản nhiệt xếp tầng mới, mẫu xe sedan hạng B này cũng được trang bị đèn LED định vị ban ngày Day-time Running Light. Cụm đèn Projector cho cả 2 chế độ pha-cos kết hợp đèn hỗ trợ chiếu góc SBL làm tăng hiệu quả chiếu sáng so với các đối thủ cùng phân khúc. Phong cách thể thao của sedan Accent thế hệ hoàn toàn mới này còn thể hiện ở thiết kế khí động học với tấm hướng gió được hạ thấp ở phần mui, chỉ số cản gió của xe đạt 0.28Cd mang tới hiệu quả về việc giảm độ ồn cho xe cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với trước. Ngoài ra, xe còn được ứng dụng công nghệ thép cường lực AHSS danh tiếng trong chế tạo thân xe với tỉ lệ 54.5% giúp chắc chắn hơn. Bên trong nội thất của Accent mới cũng tiếp tục áp dụng triết lý HMI (Human Machine Interface) như người anh em Elantra hay Sonata khi hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp. Khu trung tâm được bố trí theo chiều ngang, hợp lý đem đến một không gian khá thoáng với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp camera lùi. Cũng như những mẫu xe khác của Hyundai tại Việt Nam, Accent 2018 được trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX với 6 loa cao cấp cùng kết nối Apple Car Play... Xe sở hữu hệ thống dẫn đường của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh khả năng định vị, bản đồ trên xe còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như điểm dịch vụ 3S, các công trình công cộng như trạm xăng, điểm dịch vụ,... Vô lăng xe bọc da cao cấp và tích hợp rất nhiều chức năng rảnh tay, điều khiển hành trình... Các tiện nghi khác trên Accent có thể nhắc tới: như điều hòa tự động tích hợp khử Ion, cửa sổ trời, cổng sạc cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, cốp sau điều khiển điện thông minh... sẵn sàng đem đến cho bạn một chiếc xe đầy đủ những tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc. Accent mới tại Việt Nam được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe có 2 lựa chọn hộp số: Hộp số tự động 6 cấp mới được áp dụng tỷ số truyền mới, lựa chọn nữa là hộp số sàn 6 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hyundai Accent mới được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn bao gồm; hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, chống trộm Immobilizer, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi, 6 túi khí... Hyundai Accent có thể nói là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố: thiết kế đĩnh đạc - trẻ trung, tính năng tiện nghi hiện đại - cao cấp, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc, hệ thống đại lý phân phối của TC MOTOR rộng khắp cả nước và đặc biệt là mức giá xe Hyundai Accent cũng khá hợp lý, từ 425 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). Video: Giới thiệu Hyundai Accent hoàn toàn mới tại Việt Nam.

