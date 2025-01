Top 10 ôtô xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2024

Xu hướng người dùng thay đổi khi ngày càng chuộng xe gầm cao đa dụng, cộng sự xuất hiện của loạt "tân binh" đã khiến nhóm ôtô gầm thấp trở nên thất thế. Điều này phần nào được phản ánh rõ nét qua Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2024. Cụ thể, có tới 8 mẫu xe gầm cao đa dụng tầm giá dưới 1 tỷ đồng góp mặt vào top ôtô xăng dầu bán chạy nhất Việt Nam. Hai mẫu xe gầm thấp còn lại đều là sedan cỡ B, có thể đáp ứng tốt nhu cầu gia đình và cả mục đích kinh doanh dịch vụ. Dẫn đầu là Mitsubishi Xpander với 1.989 xe bàn giao đến người tiêu dùng. Kết quả này giảm 17,9% so với sức tiêu thụ 2.422 xe ở tháng liền trước, song vẫn đủ sức giúp mẫu MPV Nhật Bản duy trì vị thế dẫn đầu doanh số toàn thị trường ô tô Việt. Vị trí tiếp theo ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Hyundai Accent với 1.861 xe mở bán thành công, dù giảm 9,3% theo tháng song vẫn tăng hạng từ thứ 6 lên hàng á quân. Accent là một trong những mẫu xe gầm thấp duy trì phong độ ổn định nhất giữa bối cảnh thị trường đầy biến động trong năm 2024. Doanh số bán xe Ford Ranger cũng giảm đáng kể trong tháng cuối năm khi đạt 1.604 chiếc, giảm 29% theo tháng. Tuy vậy, với doanh số trên 1.600 xe vẫn đủ sức giúp bán tải Mỹ tăng thêm một bậc trên bảng xếp hạng của Top. Toyota Yaris Cross là mẫu xe hiếm hoi trong Top 10 ôtô xăng, dầu bán chạy nhất thị trường tháng 12 ghi nhận kết quả bán hàng tăng trưởng. Theo đó, đã có tất cả 1.578 chiếc Yaris Cross bàn giao đến tay khách hàng, tăng tới 32,8% theo tháng. Sức tăng trưởng ấn tượng không chỉ giúp mẫu B-SUV Nhật trở lại đường đua top xe bán chạy, mà còn vượt qua đối thủ nặng ký Mitsubishi Xforce vươn lên thống lĩnh toàn phân khúc. Đứng liền sau Yaris Cross là "anh em" cùng nhà Toyota Vios với lượng xe rời đại lý trong tháng cuối năm đạt 1.504 chiếc, giảm 29,5% so với kết quả 2.137 xe ở tháng trước. Nghị định 109 về giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước kết thúc có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sức tiêu thụ của Vios nói riêng, các dòng xe lắp ráp nói chung giảm mạnh trong tháng vừa qua. Trong tháng 12/2024, Mitsubishi Xfrocr đạt doanh số 1.140 xe, giảm 37% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số năm 2024, đã có 14.407 xe Xforce được bán ra thị trường Việt Nam, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ. Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 với 4 phiên bản với giá bán từ 599-705 triệu. Kết thúc tháng 12/2024, Mazda CX-5 bán được 1.125 xe, giảm 46,7% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, Mazda CX-5 đã có tổng cộng 14.781 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Dù giảm 12% so với cùng kỳ 2023 nhưng vẫn giúp mẫu crossover xếp thứ 5 trong danh sách bán chạy nhất. Hyundai Tucson sau tháng tăng trưởng ấn tượng cũng quay đầu giảm sâu khi lượng xe được khách hàng lựa chọn đạt 970 chiếc, giảm gần 39% theo tháng. Dẫu vậy, đây vẫn là kết quả bán hàng ấn tượng trên thị trường và dòng C-CUV Hàn chỉ bị tụt một bậc trên bảng xếp hạng top xe bán chạy. Honda HR-V với 964 xe "chốt đơn" thành công, tăng tới 66,8% so với kết quả 578 xe của tháng liền trước. Sức tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp HR-V trở lại đường đua top xe bán chạy với vị trí số 10. Không có bất kỳ mẫu xe lắp ráp trong nước nào góp mặt vào top 10 bán chạy ghi nhận tăng trưởng doanh số trong tháng cuối năm 2024. Video: Top ôtô đáng mong chờ dốc hầu bao cuối 2024, đầu 2025.

