Huawei Aito M9 từ 1,6 tỷ đồng - nội thất xịn ngang ngửa Mercedes-Benz EQS

Aito là thương hiệu ôtô năng lượng mới do Huawei và Seres thành lập vào cuối năm 2021. Sau khi ra mắt M5 vào năm ngoái và M7 vào giữa năm nay, mới đây, Aito đã tiếp tục trình làng mẫu SUV cỡ trung mang tên Huawei Aito M9 2024 mới. Hãng cho biết xe điện Aito M9 được trang bị nhiều tính năng hiện đại, bao gồm công nghệ mới nhất của Huawei, nhiều màn hình và hai máy chiếu có thể mang lại trải nghiệm không khác gì ngồi trong rạp chiếu phim. Ngoại hình Aito M9 được đánh giá hiện đại, sang trọng nhưng nhìn khá chung chung. Điểm nhấn là đèn pha công nghệ cao gợi nhớ đến mẫu sedan Luxeed S7 của Huawei. Đèn pha được trang bị công nghệ LED ma trận thích ứng và cảm biến nhận diện người đi bộ hoặc phương tiện cắt ngang. Đặc biệt, mẫu SUV cao cấp này còn được trang bị máy chiếu ở phía bên ngoài, có thể biến bất kỳ mặt phẳng nào trở thành màn hình cỡ 100 inch. Bên trong, Aito M9 được trang bị cụm màn hình cỡ lớn, bao gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí trung tâm 15,6 inch và màn hình hàng khách phía trước 16 inch. Ngoài ra xe còn được trang bị màn hình HUD 75 inch, 4 máy tính bảng cho mỗi hành khách phía sau và màn chiếu laser. Hệ thống thông tin giải trí được hỗ trợ bởi hệ điều hành HarmonyOS 4 và dàn âm thanh 25 loa 2.080 watt tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn chủ động. Cách bố trí nội thất 6 chỗ của mẫu SUV Trung Quốc có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu của người ngồi, ví dụ gập hàng ghế thứ 3 lại để thêm không gian chứa đồ hoặc ngả phẳng thành giường đơn. Tất cả các ghế đều được điều khiển bằng điện, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Về mặt an toàn, Aito M9 được trang bị 27 cảm biến và hệ thống Huawei ADS 2.0 mới nhất. Aito M9 có kích thước lớn hơn một chút so với BMW X7, với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.230 x 1.999 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.110 mm. Mặc dù kích thước khá cồng kềnh nhưng mẫu SUV này lại có hệ số cản gió thấp, chỉ 0,264 Cd. Aito M9 có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản thuần điện có công suất 523 mã lực, đi kèm bộ pin 97,7 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa đạt 630 km. Trong khi đó, bản hybrid có công suất tổng hợp 490 mã lực, đi kèm cụm pin 42 kWh hoặc 52 kWh từ CATL. Ở bản này, xe có quãng đường di chuyển đạt 1.362-1.402 km với 100% dung lượng pin và bình xăng đầy. Mức giá xe Aito M9 được phân phối tại Trung Quốc từ 65.726 - 79.717 USD (1,6 – 1,95 tỷ đồng). Xe dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2024. Video: Aito M9 - SUV trang bị nhiều công nghệ hiện đại của Huawei.

