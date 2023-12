Honda Winner X 2024 ra mắt Việt Nam từ 46,16 triệu nâng cấp gì?

Honda Winner X 2024 mới đã chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt trong khuôn khổ sự kiện Honda Thanks Day tại phố Lê Lợi, Tp.HCM. Phiên bản mới với những điều chỉnh hấp dẫn trong thiết kế lẫn động cơ, đặc biệt được trang bị công nghệ bộ ly hợp chống trượt hai chiều hoàn toàn mới, hứa hẹn đem đến cho khách hàng cảm giác lái thú vị. Cụ thể, mẫu xe côn tay Honda Winner X 2024 đã được điều chỉnh nhẹ ở thiết kế và động cơ. Ngoại hình xe có thêm vành, bộ tem và phối màu mới. So với phiên bản cũ, mâm trước của mẫu xe côn tay này nhẹ hơn 282 gam trong khi trọng lượng của mâm sau giảm 170 gam. Những sự thay đổi nhẹ trên Honda Winner X 2024 lần này hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác lái linh hoạt hơn, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển và chuyển hướng lái. Ở phiên bản Thể thao, Honda Winner X 2024 có thêm màu sắc là đỏ phối đen và trắng cùng mâm màu vàng đồng, lấy cảm hứng từ mô tô phân khối lớn CBR1000RR-R. Với phiên bản Đặc biệt, xe có 3 màu sắc là Đen, Bạc Đen và Đỏ Đen, kết hợp cùng dải tem vàng nổi bật. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn có 3 màu là Đen Bạc, Trắng Đen và Đỏ Đen. So với phiên bản tiền nhiệm Winner X 2024 không có quá nhiều điểm khác biệt, ở phía trước vẫn là cụm đèn chiếu sáng dạng LED. Xe vẫn sử dụng bảng đồng hồ điện tử hiển thị các thông tin cơ bản dành cho người lái. Chìa khoá Smartkey trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Honda Winner X 2024. Cổng sạc USB loại A hiện đại và có nắp chống nước ở phía trước Honda Winner X 2024 vẫn được duy trì trên phiên bản Đặc biệt và Thể thao. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS xuất hiện trên bản Đặc biệt và phiên bản Thể thao. Xích có vòng phớt O cũng được duy trì trên phiên bản Đặc biệt và phiên bản Thể thao, góp phần kéo dài tuổi thọ đời xe, tiết kiệm thời gian bảo dưỡng và giúp xe vận hành êm ái hơn. Honda Winner X 2024 tiếp tục sử dụng động cơ 4 van, DOHC, dung tích 150cc, 6 cấp số. Đặc biệt, xe còn lần đầu tiên được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều - công nghệ hiện được áp dụng trên các mẫu xe đua và hầu hết các mẫu xe phân khối lớn, giúp chuyển số dễ dàng, tránh tình trạng khóa bánh sau do phanh động cơ gây ra khi về số từ vòng tua máy cao.Giá xe Honda Winner X 2024 cho 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao với giá bán dao động từ 46,16 - 50,56 triệu đồng. Xe sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 24/12/2023 tới đây tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Video: Ra mắt Honda Winner X 2024 tại Việt Nam.

