Honda SH Mode 2020 tại Việt Nam, đắt nhất 59 triệu đồng

Dòng xe SH lần đầu tiên được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào năm 2009 với mẫu xe SH 125cc mang hơi thở đậm chất châu Âu. Đến năm 2013, Honda Sh mode 125cc mới đã chính thức gia nhập vào dòng xe gia đình SH, củng cố vị trí hàng đầu của dòng xe này trong phân khúc xe ga cao cấp tại Việt Nam. Sau 7 năm ra mắt, Honda Sh mode 2020 mới phiên bản nâng cấp với sự thay đổi hoàn toàn diện mạo và nâng cao khả năng vận hành chính thức được ra mắt, đáp ứng mạnh mẽ hơn nữa nhu cầu cũng như sự nhạy bén trong phong cách thời trang của khách hàng, mang đến cảm nhận trọn vẹn hơn về sự cao cấp và tinh tế trong từng chi tiết của mẫu xe. Thiết kế mặt trước nhỏ gọn với cụm đèn xi nhan được chú trọng hơn trong việc thể hiện ánh sáng vào ban đêm. Thiết kế cụm đèn lấy cảm hứng từ trang sức lấp lánh của phái nữ. Phần kết nối giữa đèn trước và thân xe sử dụng công nghệ xi mạ chrome tạo tính liên kết cao. Mặt đồng hồ được mô phỏng theo hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp thời trang với viền phát sáng hình tròn, tạo nên “hiệu ứng ánh sáng” độc đáo khi di chuyển vào ban đêm. Thiết kế mới tôn vinh tính đơn giản và dễ ứng dụng nhưng vẫn không kém phần sang trọng của mẫu xe. Đặc trưng thiết kế thanh lịch và cao cấp của mẫu xe ga Honda SH mode tiếp tục được thể hiện qua logo 3D có thiết kế mang biểu tượng lập thể hoàn toàn mới. Chữ “SH” viết liền được tô đậm cứng cáp tựa như trên mẫu xe SH125cc/150cc. Toàn bộ các bộ phận bằng nhựa dẻo của xe như sàn chính, tay cầm, các bộ phận bên trong được bao trùm bằng họa tiết dốc màu Gradient mới, giúp thay đổi bề mặt ứng với sự biến đổi trong ánh sáng chiều. Ngoài ra, phiên bản mới sở hữu khối động cơ hoàn toàn mới eSP+ đã được áp dụng lần đầu tiên trên phiên bản SH 125cc/150cc ra mắt tháng 11/2019. Động cơ được thiết kế nhằm đạt được khả năng vận hành vượt trội với mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. Ngoài ra, việc áp dụng bộ tăng xích cam thủy lực còn giúp độ ma sát thấp hơn đáng kể, đồng thời kiểm soát tiếng ồn, độ rung và cải thiện hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Mức công suất phiên bản mới Sh mode 125cc sở hữu cũng vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, Sh mode 125cc còn sở hữu thêm khả năng tăng tốc đáng chú ý nhờ sự cải tiến trong trọng lượng. Việc giảm trọng lượng toàn bộ thân xe cùng việc sử dụng động cơ tính năng cao, mẫu xe có thể đem lại cảm nhận lái hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt trong điều kiện tham gia giao thông tại những nơi đông đúc trong thành phố. Sh mode 125cc còn được trang bị hàng loạt các tiện ích như: Hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB có dạng nắp mở tiện lợi, việc sạc các thiết bị di động; cốp đựng đồ dưới yên được mở rộng 0,5 lít, tăng tổng thể tích lên 18,5 lít, Sàn xe được kéo dài về trước 10mm, hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước tiếp tục được áp dụng...Giá xe Honda SH mode 2020 bán ra chính hãng tại Việt Nam lần lượt được đề xuất là 53.890.000 đồng, 57.890.000 đồng và 58.890.000 đồng - tương đương cho 3 phiên bản thời trang phanh CBS, thời trang phanh ABS. Sh mode 125cc phiên bản hoàn toàn mới sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 26-7-2020 thông qua các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Chi tiết Honda Sh mode 125cc 2020 thế hệ mới.

Dòng xe SH lần đầu tiên được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào năm 2009 với mẫu xe SH 125cc mang hơi thở đậm chất châu Âu. Đến năm 2013, Honda Sh mode 125cc mới đã chính thức gia nhập vào dòng xe gia đình SH, củng cố vị trí hàng đầu của dòng xe này trong phân khúc xe ga cao cấp tại Việt Nam. Sau 7 năm ra mắt, Honda Sh mode 2020 mới phiên bản nâng cấp với sự thay đổi hoàn toàn diện mạo và nâng cao khả năng vận hành chính thức được ra mắt, đáp ứng mạnh mẽ hơn nữa nhu cầu cũng như sự nhạy bén trong phong cách thời trang của khách hàng, mang đến cảm nhận trọn vẹn hơn về sự cao cấp và tinh tế trong từng chi tiết của mẫu xe. Thiết kế mặt trước nhỏ gọn với cụm đèn xi nhan được chú trọng hơn trong việc thể hiện ánh sáng vào ban đêm. Thiết kế cụm đèn lấy cảm hứng từ trang sức lấp lánh của phái nữ. Phần kết nối giữa đèn trước và thân xe sử dụng công nghệ xi mạ chrome tạo tính liên kết cao. Mặt đồng hồ được mô phỏng theo hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp thời trang với viền phát sáng hình tròn, tạo nên “hiệu ứng ánh sáng” độc đáo khi di chuyển vào ban đêm. Thiết kế mới tôn vinh tính đơn giản và dễ ứng dụng nhưng vẫn không kém phần sang trọng của mẫu xe. Đặc trưng thiết kế thanh lịch và cao cấp của mẫu xe ga Honda SH mode tiếp tục được thể hiện qua logo 3D có thiết kế mang biểu tượng lập thể hoàn toàn mới. Chữ “SH” viết liền được tô đậm cứng cáp tựa như trên mẫu xe SH125cc/150cc. Toàn bộ các bộ phận bằng nhựa dẻo của xe như sàn chính, tay cầm, các bộ phận bên trong được bao trùm bằng họa tiết dốc màu Gradient mới, giúp thay đổi bề mặt ứng với sự biến đổi trong ánh sáng chiều. Ngoài ra, phiên bản mới sở hữu khối động cơ hoàn toàn mới eSP+ đã được áp dụng lần đầu tiên trên phiên bản SH 125cc/150cc ra mắt tháng 11/2019. Động cơ được thiết kế nhằm đạt được khả năng vận hành vượt trội với mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. Ngoài ra, việc áp dụng bộ tăng xích cam thủy lực còn giúp độ ma sát thấp hơn đáng kể, đồng thời kiểm soát tiếng ồn, độ rung và cải thiện hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Mức công suất phiên bản mới Sh mode 125cc sở hữu cũng vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, Sh mode 125cc còn sở hữu thêm khả năng tăng tốc đáng chú ý nhờ sự cải tiến trong trọng lượng. Việc giảm trọng lượng toàn bộ thân xe cùng việc sử dụng động cơ tính năng cao, mẫu xe có thể đem lại cảm nhận lái hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt trong điều kiện tham gia giao thông tại những nơi đông đúc trong thành phố. Sh mode 125cc còn được trang bị hàng loạt các tiện ích như: Hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB có dạng nắp mở tiện lợi, việc sạc các thiết bị di động; cốp đựng đồ dưới yên được mở rộng 0,5 lít, tăng tổng thể tích lên 18,5 lít, Sàn xe được kéo dài về trước 10mm, hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước tiếp tục được áp dụng... Giá xe Honda SH mode 2020 bán ra chính hãng tại Việt Nam lần lượt được đề xuất là 53.890.000 đồng, 57.890.000 đồng và 58.890.000 đồng - tương đương cho 3 phiên bản thời trang phanh CBS, thời trang phanh ABS. Sh mode 125cc phiên bản hoàn toàn mới sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 26-7-2020 thông qua các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Chi tiết Honda Sh mode 125cc 2020 thế hệ mới.