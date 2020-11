Honda Scoopy 2021 nhỏ xinh, từ 34 triệu đồng tại Indonesia

Xe ga Honda Scoopy cỡ nhỏ đã được thương hiệu xe Nhật Bản phân phối tại thị trường Indonesia đã 10 năm qua. Trước khi bước sang năm 2021, nhà phân phối xe Honda tại Indonesia là Astra Honda Motor vừa chính thức ra mắt thế hệ mới nhất của mẫu Scoopy với một số nâng cấp. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe ga Honda Scoopy 2021 mới lại không có gì khác biệt so với thế hệ cũ. Xe vẫn kiểu thiết kế tân cổ điển với các đường nét bo tròn quen thuộc, tạo nên danh tiếng của dòng xe này trong 10 năm nay tại Indonesia. Nâng cấp phải kể đến đầu tiên chính là cụm đèn pha với thiết kế tròn, bao gồm đèn pha chiếu sáng và đèn định vị, hai bên là đèn xinhan. Được biết, đèn pha và đèn định vị của xe ứng dụng công nghệ LED, trong đó đèn pha dạng projector sẽ giúp tăng hiệu năng chiếu sáng. Về mặt trang bị, Honda Scoopy 2021 sở hữu đồng hồ dạng analog kết hợp với kỹ thuật số. Trong đó đồng hồ analog cho biết vận tốc của xe, màn hình kỹ thuật số sẽ hiển thị các thông tin như mức tiêu thụ nhiên liệu, thời gian, lượng xăng trong bình. Thân xe được tạo dáng theo hình chữ S. Theo Honda Indonesia, Scoopy thế hệ mới ứng dụng hệ thống khung sườn mới Smart Architecture Frame (eSAF) tương tự Honda Beat và Honda Genio trước đó. Bình nhiên liệu cũng được thiết kế lớn hơn, với dung tích chứa 4,2 lít. Mẫu xe ga Scoopy 2021 thế hệ mới cũng sẽ được Honda trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại bao gồm: khoá thông minh Smartkey, cổng sạc USB cho thiết bị di động, hệ thống tự ngắt động cơ,... Bên cạnh đó là đèn báo nhắc thay dầu và đèn Idling Stop. Đèn hậu của Scoopy 2021 cũng được các nhà thiết kế làm khác hoàn toàn so với bản cũ. Kiểu dáng của chiếc đèn hậu này đã trở nên tinh tế và thẩm mỹ hơn hẳn. Hai bên xi nhan là một hình đa giác đã được bo trò khéo léo đi theo kiểu dáng tròn xoe của đèn hậu, nhìn tổng thể thật bắt mắt và thu hút sự chú ý. Honda Scoopy thế hệ mới sở hữu một cặp mâm 5 chấu kép thay vì kiểu mâm đa chấu dạng lốc xoáy như phiên bản cũ. Bánh trước của xe vẫn sử dụng thắng đĩa còn bánh sau vẫn dùng thắng đùm. Phuộc trước của xe dạng ống lồng, sau là lò xo trụ. Về vận hành, Honda Scoopy 2021 tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 110cc tương tự như mẫu Honda Beat hay Genio. Trang bị động cơ này giúp xe có công suất 9 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 9.3 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Honda cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ eSP trên Scoopy chỉ là 1,7 lít/100km. Được biết, Honda Scoopy 2021 sẽ được bán ra thị trường Indonesia với 4 tùy chọn màu là Đỏ, Đen, Nâu và Be. Giá xe Honda Scoopy 2021 thế hệ mới tại đây được niêm yết ở mức 20,75 triệu Rupiah, tương đương khoảng 34 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe ga xe ga Honda Scoopy 2021 thế hệ mới.

