Honda HR-V 2025 từ 677 triệu về Việt Nam đấu Toyota Yaris Cross?

Theo đó, Honda HR-V 2025 mới sẽ được bổ sung màu sơn mới có tên Sand Khaki Pearl và hệ thống truyền động hybrid được cải tiến một chút và bao gồm các điều chỉnh nhỏ về trang bị. Xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng mà Honda cho biết là “lấy cảm hứng thiết kế từ coupe”, điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt lớn với các thanh ngang đã được làm vuông và hẹp lại một chút so với phiên bản cũ, kết hợp hài hòa với cản và đèn pha mảnh ở hai bên. Các đường nét năng động phía trên cửa hút gió cũng đã được tinh chỉnh cùng với các chi tiết nằm ngang bên trong đèn hậu LED được ngăn cách bởi logo Honda, bộ mâm hợp kim 18 inch với 2 tông màu khá ấn tượng. Về nội thất, mẫu xe crossover Honda HR-V 2025 mới có cụm điều khiển trung tâm được tái thiết kế, bàn sạc điện thoại không dây đặt nằm giữa cho hành khách bên dễ dàng sử dụng. Hệ thống Honda Remote Operation mới cũng được bổ sung trên mẫu xe này, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Xe vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 8 inch Advanced Touch mới hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Về truyền động, dự kiến, Honda HR-V 2025 sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid mới là sự kết hợp của máy xăng Atkinson Cycle 1.5L với mô-tơ điện cho công suất tổng cộng là 131 mã lực và 253 Nm mô-men xoắn Về trang bị an toàn, Honda HR-V 2025 được nâng cấp gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với 3 tính năng mới là hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda HR-V 2025 bán ra với 3 phiên bản cùng giá bán quy đổi từ 677- 815 triệu đồng. Vào đầu tháng 7, Honda Việt Nam đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một số chi tiết mới trên ô tô, bao gồm cản trước, mặt lưới tản nhiệt và một phần đèn hậu. Dựa trên hình ảnh đăng ký có thể thấy đây chính là mẫu Honda HR-V Hybrid vừa ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 4. Việc được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhiều khả năng Honda HR-V mới cũng sẽ sớm được ra mắt Việt Nam. Video: Honda HR-V phiên bản mới sắp ra mắt Việt Nam?

