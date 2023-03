Honda CR-V e:PHEV 2023 "uống" chỉ 1,6 lít xăng/100km từ 926 triệu đồng

Honda CR-V bản plug-in hybrid (e:PHEV) lần đầu tiên xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm ngoái. Mãi đến nay, Honda CR-V e:PHEV 2023 mới được chốt lịch ra mắt. Theo đó, mẫu xe này sẽ chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào ngày 10/3 tới đây. Thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết Honda CR-V e:PHEV 2023 sẽ được trang bị hệ truyền động bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực), kết hợp cùng hộp số E-CVT. Ngoài ra, xe còn có cụm pin lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Tổng cộng, mẫu xe này sở hữu công suất 135 kW (181 mã lực). Đồng thời, Honda CR-V e:PHEV 2023 chỉ tiêu thụ lượng xăng kết hợp là 1,6 lít/100 km. Điều này không có gì lạ vì phiên bản PHEV của xe có thể chạy được quãng đường 73 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Trong khi đó, thiết kế của Honda CR-V e:PHEV 2023 không khác biệt nhiều so với phiên bản máy xăng và hybrid của mẫu SUV cỡ C này. Xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong thể thao sơn màu đen, tích hợp logo màu xanh dương của hãng Honda. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm rộng đi kèm lưới mắt cáo và khe gió hẹp trên cản trước. Đằng sau Honda CR-V e:PHEV 2023 là cụm đèn hậu hình chữ "L", ôm lấy kính chắn gió. Vỏ đèn hậu có màu tối nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc. Bên trong đèn hậu là tạo hình chữ "L", gợi liên tưởng đến đối thủ Mazda CX-5.





Thêm vào đó là 2 đầu ống xả giả hình thang và mạ crôm, nằm ở hai góc cản sau. Logo trên cửa cốp cũng có màu xanh dương như ở đầu xe. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của Honda CR-V e:PHEV 2023 tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu xe này có trang bị tương tự "anh em song sinh" Honda Breeze e:PHEV 2023 đã ra mắt tại Trung Quốc vào hồi tháng 1 vừa qua.







Nếu đúng như vậy, Honda CR-V e:PHEV 2023 sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi nhưng chưa hỗ trợ Apple CarPlay và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, trang trí bằng tấm lưới tổ ong. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động 2 vùng, sưởi/thông hơi ghế trước, sưởi ghế sau, sưởi vô lăng, sạc không dây, khóa dạng thẻ từ, cửa gió điều hòa/cổng USB Type C cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và cảm biến đá cốp. Ngoài ra, xe dự kiến còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới, bao gồm những tính năng như bảo vệ thông minh tránh va chạm, cảnh báo va chạm ở giao lộ, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường thông minh và hỗ trợ ôm cua. Hiện giá bán của Honda CR-V e:PHEV 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản máy xăng và hybrid của Honda CR-V 2023 có giá dao động từ 185.900 - 249.900 Nhân dân tệ (khoảng 637 - 857 triệu đồng). Theo dự đoán của giới báo chí Trung Quốc, mức giá xe Honda CR-V e:PHEV 2023 sẽ có giá từ 270.000 Nhân dân tệ (926 triệu đồng). Video: Giới thiệu Honda CR-V 2023 mới plug-in Hybrid.

