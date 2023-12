Honda CR-V 2024 siêu lướt chạy 48 km được rao bán trên sàn ôtô cũ

Dạo quanh thị trường xe cũ hiện nay, người dùng có rất nhiều lựa chọn những dòng xe lướt với các mức giá hấp dẫn khác nhau. Đối với Honda CR-V tại Việt Nam, hiện có đa dạng các đời sản xuất phù hợp với nhu cầu tài chính của nhiều khách hàng. Mới đây, đã có salon xe cũ chào bán Honda CR-V 2024 siêu lướt với ODO chỉ 48km. Theo người bán cho biết, chiếc Honda CR-V 2023 thuộc phiên bản L 1 cầu, phiên bản bán chạy nhất của dòng SUV cỡ C này tại Việt Nam. Theo người bán, chiếc xe này là Honda CR-V 2024 bản L FWD đã được trang bị thêm nhiều phụ kiện như thảm trải sàn, dán phim cách nhiệt nên khách hàng mua về chỉ việc sử dụng. Mức giá xe Honda CR-V 2023 siêu lướt này được chào bán 1,145 tỷ đồng (chưa thương lượng), tức rẻ hơn giá lăn bánh mới 75 triệu đồng. Được biết, Honda CR-V L FWD có giá niêm yết là 1,159 tỷ đồng và lăn bánh ở tỉnh là 1,22 tỷ đồng nhờ được giảm trước bạ 50%. Đối với khách hàng chấp nhận mua xe lướt, rõ ràng Honda CR-V 2023 chạy 48km là một món hời ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Ở thế hệ mới, Honda CR-V 2024 có chiều dài tăng thêm 68 mm và rộng hơn 11 mm, trục cơ sở cũng kéo dài thêm 41 mm so với đời cũ. Những trang bị đáng chú ý ở khu vực ngoại thất có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED tự động, đèn vào cua chủ động, xi-nhan LED dạng đuổi, la-zăng 18 inch, lốp 235/60R18. Nội thất CR-V mới có cả cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi thế hệ cũ chỉ cung cấp duy nhất bản 7 chỗ. Các trang bị tiện nghi cũng đầy ắp và hiện đại hơn với màn hình đồng hồ 10.2 inch,... Ngoài ra, xe còn có màn hình trung tâm 9 inch, HUD, Apple CarPlay không dây, 12 loa Bose, phanh điện tử, điều hoà tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện mở rảnh tay, đề nổ từ xa, Honda Connect. Động cơ xăng của xe là loại 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm như cũ, đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bù lại, Honda CR-V 2024 máy xăng ngoài bản 1 cầu như chiếc xe trong bài viết này còn có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Về trang bị an toàn, CR-V mới được bổ sung camera 360 độ. Gói Honda Sensing và tính năng LaneWatch như đời cũ. Một số tính năng nổi bật trong gói Sensing gồm hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng hay đèn pha thông minh. Một số tính năng đáng chú ý khác trên CR-V so với các đối thủ còn có hỗ trợ đổ đèo, cảm biến va chạm trước sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ... Như vậy, có thể thấy Honda CR-V thế hệ mới sở hữu kiểu dáng và công nghệ được cải tiến. Tuy nhiên, giá bán cao là điểm trừ khiến chiếc xe này khó tiếp cận số đông. Video: Trải nghiệm chi tiết Honda CR-V 2024 L tại Việt Nam.

