Honda Civic RS 2025 - chiếc hatchback cuốn hút với số sàn 6 cấp

Honda Civic 2025 mới ra mắt tại thị trường Nhật Bản, tuy nhiên tại thị trường nội địa, chiếc xe này còn có thêm biến thể với trang bị số sàn 6 cấp cùng một số nâng cấp về mặt diện mạo. Bên cạnh trang bị số sàn, Honda Civic RS bản hatchback 2025 còn có chức năng điều chỉnh vòng tua máy và bánh đà nhẹ hơn. Honda đã cải thiện đáng kể phản ứng của động cơ để mang lại cảm giác lái hấp dẫn hơn. Ngoài ra, Civic RS có phanh trước lớn hơn và thanh xoắn lái cứng hơn để tăng khả năng xử lý cho xe. Honda trang bị bộ giảm chấn mới cho Civic RS 2025 được bán độc quyền tại Nhật Bản. Mẫu xe cũng được trang bị bộ mâm thể thao 18 inch màu đen, logo RS màu đỏ và cản trước được thiết kế lại hoàn thiện những thay đổi ở bên ngoài. Ngoài ra, thay vì các chi tiết mạ chrome, xe đã được nâng cấp với những đường viền màu đen. Bên trong nội thất, xe được trang bị đường chỉ khâu màu đỏ và cần số bọc da bằng nhôm. Ngoài ra, xe cũng được trang bị thêm chế độ lái Sport và Individual. Honda Nhật Bản trước đây từng tiết lộ Civic RS vào đầu năm bằng cách trưng bày một nguyên mẫu tại Tokyo Auto Salon. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng nó có phiên bản động cơ tăng áp 1,5 lít mạnh mẽ hơn của Si nhưng trên thực tế, khối động cơ này có công suất tương tự so với phiên bản sedan thông thường tại thị trường Việt Nam. Civic phiên bản Nhật Bản được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, khiến xe mạnh mẽ hơn so với chiếc sedan Si mà chúng tôi có ở đây với công suất tăng thêm 20 mã lực. Ngoài ra, mức công suất này cũng thấp hơn so với Civic hybrid mới cho năm 2025 với công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Mức giá xe Honda Civic RS hactback 2025 vẫn còn là một ẩn số. Video: Giới thiệu Honda Civic RS 2025 mới.

