Honda City RS từ 595 triệu đồng tại Malaysia "xịn" hơn Việt Nam

Honda vừa phân phối City RS e:HEV tại Malaysia, bên cạnh các phiên bản động cơ xăng. Honda City thế hệ thứ 5 được ra mắt tại Malaysia hồi tháng 10/2020 và dự kiến có mặt trên thị trường vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, việc sản xuất mẫu sedan này bị trì hoãn và phải đợi đến tháng 3, City mới có mặt trên thị trường. Honda City RS e:HEV 2021 mới có giá 25.700 USD (khoảng 595 triệu đồng), đắt hơn 4.800 USD so với phiên bản cao nhất của động cơ xăng. Ba phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L là S, E, V có giá lần lượt là 17.900 USD, 19.700 USD, 20.900 USD (414 triệu đồng đến 484 triệu đồng). Với huy hiệu RS (Road Sailing), City RS e:HEV sở hữu lưới tản nhiệt dạng tổ ong, ốp gương chiếu hậu và cánh gió được sơn đen bóng. Trong khi đó, cánh chia gió trước và bộ khuếch tán sau được ốp vân carbon. Phiên bản này còn đi kèm bộ mâm 2 tone màu hợp kim 16 inch và phanh đĩa trước/sau. Trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe hybrid này gồm hệ thống đèn full-LED, gồm đèn trước, đèn daylight, đèn sương mù và đèn hậu. Ngoài ra, Honda City RS e:HEV được trang bị keyless entry, đề nổ bằng nút bấm, cửa gió cho hàng ghế sau, hệ thống khởi động từ xa, lẫy chuyển số, điều hòa tự động và màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Đặc biệt, City RS có bảng đồng hồ chia làm 2 phần, bên phải là đồng hồ tốc độ analog trong khi bên trái là màn hình 7 inch hiển thị dành riêng cho hệ thống hybrid. Bộ ghế trên City RS được bọc da lộn với chỉ khâu màu đỏ tương phản. City RS là bản duy nhất được trang bị trần xe màu đen và tính năng giữ phanh tự động. Mẫu xe sedan Honda City RS e:HEV được trang bị công nghệ hybrid mang tên Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), gồm động cơ xăng i-VTEC I4 dung tích 1.5L kết hợp cùng động cơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 97 mã lực và mô-men xoắn 127 Nm. Tuy nhiên, động cơ xăng chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho động cơ điện. Truyền động chính cho xe là động cơ điện sản sinh công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Để phù hợp với động cơ điện, Honda đã cung cấp cho City RS e:HEV hộp số e-CVT. Malaysia là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt phiên bản hybrid cho City thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, hệ thống hybrid trên City vận hành trái ngược với phần lớn động cơ hybrid hiện nay. Kiểu động cơ hybrid này đã xuất hiện trên Mitsubishi Outlander PHEV. Trên bản RS, City đời mới được trang bị gói an toàn Honda Sensing. Malaysia là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận City có gói Honda Sensing. Gói này gồm các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, phanh thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường và đèn chiếu sáng thông minh. Ngoài ra, xe còn có các tính năng cơ bản như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera LaneWatch… City RS là mẫu xe đầu tiên tại Malaysia được trang bị tính năng Honda Connect. Hệ thống này cho phép người dùng truy cập vào các chức năng an toàn, bảo mật và tiện nghi trên xe thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh (Android và iOS). Honda City RS 2021 cũng đã được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2020. City RS tại Việt Nam không sử dụng động cơ hybrid như ở Malaysia. Mẫu sedan thể thao chỉ được trang bị động cơ xăng 1.5L sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Honda City 2021 tại Việt Nam có 3 phiên bản G, L và RS cùng mức giá 529 đến 599 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda City RS e:HEV 2021 mới.

