Honda City Hatchback 2024 mới từ 515 triệu đồng, có về Việt Nam?

Ở lần nâng cấp này, Honda City Hatchback 2024 mới nhận được các tính năng an toàn và công nghệ nâng cấp giống như trên mẫu City sedan facelift ra mắt trước đó, cùng biến thể e:HEV mới. Theo đó, so với phiên bản cũ, mẫu xe Honda City 2024 bản hatchback 2024 tại thị trường Philippines có những sự thay đổi nhỏ ở ngoại thất như: cụm lưới tản nhiệt và khe gió cản trước lớn hơn. Thiết kế khu vực đèn sương mù cũng được tinh chỉnh hầm hố hơn. Phía sau, xe có cụm đèn hậu với đồ họa tương tự bản sedan. Trên phiên bản RS, cản sau được bổ sung các cánh khuếch tán gió, mang lại dáng vẻ thể thao hơn. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Honda City Hatchback mới được trang bị ghế ngồi bọc da, đồ họa mới cho màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch trên cụm đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cập nhật hiện hỗ trợ kết nối với Apple Carplay và Android Auto không dây. Trên biến thể e:HEV, ổ cắm điện 12V cho hành khách phía sau đã được thay thế bằng hai cổng sạc USB-C, đồng thời có thêm một túi nhỏ bên trong để đựng điện thoại thông minh phía sau hàng ghế trước. Cũng giống như Honda City hatchback 2024 tại Thái Lan, xe ở thị trường Philippines được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing với đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, thông báo xe phía trước khởi hành và hệ thống phanh giảm thiểu va chạm. Cung cấp sức mạnh cho City Hatchback là động cơ DOHC i-VTEC 1.5L quen thuộc, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số CVT và lẫy chuyển số trên vô lăng để mang lại cảm giác lái tốt hơn. Tại thị trường Philippines, mức giá xe Honda City RS Hatchback 2024 cbản từ 1.189.000 PHP (tương đương 515 triệu đồng). Hiện chưa có thông tin mẫu xe này có về Việt Nam hay không? Video: Giới thiệu Honda City Hatchback 2024 thế hệ mới.

