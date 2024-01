Honda BR-V vẫn giảm hàng chục triệu đồng dù chính hãng cắt ưu đãi

Theo công bố của Honda Việt Nam vào hồi đầu tháng 1/2024, trong tháng này, dòng xe BR-V không có chương trình khuyến mãi chính hãng. Để đẩy mạnh doanh số trước dịp Tết Nguyên đán, các đại lý phải tự chạy chương trình giảm giá xe Honda BR-V. Theo đó, một số đại lý hiện đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Honda BR-V bản G tiêu chuẩn. Với ưu đãi này, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền khoảng 33 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký cho xe. Với bản L cao cấp, Honda BR-V được tặng tiền mặt thay vì ưu đãi lệ phí trước bạ. Mức giảm tiền mặt sẽ thay đổi tùy theo đại lý, có thể lên đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý còn tặng bộ phụ kiện và 1 năm bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua mẫu MPV cỡ nhỏ này trong tháng 1/2024. Honda BR-V là dòng MPV cỡ nhỏ đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 7/2023. Kể từ tháng 9/2023, mẫu xe này liên tục được hãng ưu đãi lệ phí trước bạ với mức 100% đối với bản G và 50% với bản L nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nhờ đó, trong thời gian qua, mẫu xe này có doanh số khá khả quan. Trong tháng 12/2023, hãng Honda đã bán được 706 chiếc BR-V cho khách hàng trong nước, tăng 29,7% so với tháng liền trước. Cộng dồn cả năm 2023, người Việt đã mua 3.047 chiếc Honda BR-V. Con số này không hẳn là thấp, đặc biệt khi mẫu MPV nhà Honda có giá cao hơn nhiều đối thủ, dao động từ 661 - 705 triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc Honda BR-V mới được bán ở Việt Nam trong thời gian 6 tháng. Với kết quả này, BR-V là mẫu xe bán chạy thứ 4 của thương hiệu Honda tại Việt Nam, sau City, CR-V và HR-V. Thế mạnh của Honda BR-V nằm ở thiết kế MPV lai SUV đẹp mắt và hệ thống an toàn hiện đại. Cụ thể, xe được trang bị gói tính năng an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng là phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB) Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Ở bản cao cấp, xe sẽ có 6 túi khí và hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch. Ngoài ra, Honda BR-V còn sở hữu sức mạnh động cơ khá vượt trội trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Đánh giá chi tiết Honda BR-V tại Việt Nam.

