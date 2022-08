Honda BR-V giá rẻ sẽ về Việt Nam, cạnh tranh Mitsubishi Xpander

Vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, hãng Honda đã công bố thông tin ngừng bán mẫu xe Brio tại thị trường Việt Nam vì động cơ không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Lúc đó, hãng Honda không tiết lộ việc sẽ đưa mẫu xe hạng A này quay trở lại thị trường Việt Nam hoặc thay thế bằng một sản phẩm có thể là Honda BR-V giá rẻ. Thông tin này cũng đã được Honda hé lộ trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022. Theo đó, trong triển lãm GIIAS năm nay, Honda Indonesia đã xác nhận thông tin ngừng xuất khẩu dòng xe Brio sang thị trường Việt Nam. "Đúng vậy, nước họ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trong khi đó, Brio chỉ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nên chúng tôi không xuất khẩu sang Việt Nam nữa", ông Yusak Billy, Giám đốc marketing, bán hàng và sáng kiến kinh doanh của Honda Indonesia, lên tiếng. Theo dữ liệu của Hiệp hội ngành công nghiệp ôtô Indonesia, ngoài Việt Nam, trong năm 2022, Honda còn ngừng xuất khẩu Brio sang thị trường Philippines. Theo ông Billy, việc cải tiến động cơ xăng 1.2L của Honda Brio để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 không phải là dễ. Để làm như vậy, Honda Indonesia sẽ phải phát triển thêm động cơ này và điều đó ảnh hưởng đến tính kinh tế của xe. Do đó, quyết định ngừng xuất khẩu Honda Brio sang Việt Nam và Philippines là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Honda Indonesia sẽ không từ bỏ 2 thị trường này. Hiện Honda Indonesia đang cố gắng sản xuất xe khác để có thể xuất khẩu sang 2 thị trường Việt Nam và Philippines. Tất nhiên, sản phẩm đó phải phù hợp với cả thị trường Indonesia. "Chúng tôi có kế hoạch xuất khẩu Honda BR-V để đáp ứng quy định tại 2 nước này. Theo dự định, Honda BR-V 2022 mới sẽ được xuất khẩu sang 30 quốc gia. Hiện xe mới được bán ở 7 quốc gia và trong năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường. Honda BR-V được phát triển dành cho Indonesia nhưng cũng được đánh giá là phù hợp với những quốc gia khác", ông Billy tiết lộ. Hiện nay, phân khúc xe hạng A tại Việt Nam đang dần đánh mất sức hút. Với thu nhập bình quân đầu người tăng lên, khách hàng Việt hiện chi nhiều tiền hơn cho ôtô. Khác với trước đây, người tiêu dùng Việt Nam không chỉ chăm chăm chọn ôtô giá rẻ, Thay vào đó là những mẫu xe có thiết kế, trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ. Khác với xe hạng A, phân khúc MPV tại Việt Nam với những cái tên nổi bật như Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga lại ngày càng được ưa chuộng. Trong thời gian tới, thị trường ôtô Việt Nam dự kiến sẽ đón nhận thêm 2 mẫu MPV cỡ nhỏ mới, đó là Hyundai Stargazer và Kia Carens. Do đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu hãng Honda chọn BR-V làm sản phẩm thay thế Brio ở thị trường Việt Nam. Ở thế hệ mới, mẫu xe này chẳng những được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của hãng Honda mà còn có thêm những trang bị "ăn tiền" mới. Có thể kể đến một số trang bị ngoại thất đáng chú ý của Honda BR-V 2022 như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED và vành hợp kim 17 inch. Thêm vào đó là tính năng tự động khóa cửa khi người lái cầm chìa khóa và rời khỏi xe. Bên trong Honda BR-V 2022 ở Indonesia là không gian nội thất 3 hàng ghế. Theo hãng Honda, đây là mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc nhờ chiều dài 4.490 mm, chiều rộng 1.780 mm, chiều cao 1.651 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm tăng lên 220 mm, ngang ngửa Mitsubishi Xpander. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị ghế bọc da, màn hình màu TFT trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, tính năng khởi động máy từ xa, bệ tì tay cho 2 hàng ghế đầu và ổ điện cho cả hàng ghế cuối. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ thay vì phanh tay điện tử như một số đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, Honda BR-V 2022 còn được nâng cấp mạnh về trang bị an toàn so với thế hệ cũ. Theo đó, xe có 6 túi khí tiêu chuẩn và hệ thống cân bằng điện tử. Ở bản cao cấp nhất, xe còn có gói Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo khi xe phía trước chuyển bánh và đèn pha tự động. Ngoài ra, Honda BR-V 2022 còn được trang bị camera cập lề Honda LaneWatch. Một số những trang bị an toàn xịn sò trên Honda BR-V không có trên Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga. "Trái tim" của Honda BR-V 2022 ở thị trường Indonesia là khối động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L nâng cấp, dùng chung với City Hatchback. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. So với các đối thủ, Honda BR-V 2022 mạnh hơn đáng kể. Sức mạnh này được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Tại thị trường Indonesia, giá xe Honda BR-V 2022 cho tổng cộng 5 phiên bản dao động từ 275,9 - 339,9 triệu Rupiah (khoảng 439 - 541 triệu đồng). Video: Honda BR-V 2022 ra mắt, nhiều công nghệ cạnh tranh Xpander.

