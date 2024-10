Gái xinh My Lee Daily được mệnh danh "chiến thần livestream"

Tiktok hiện tại là một mảnh đất màu mỡ cho nhiều nhà sáng tạo nội dung cũng như những người kinh doanh. Giữa vô số những cái tên livestream ngày ngày, My Lee Daily - cô gái dân tộc Thái với lối nói chuyện duyên dáng nhanh chóng khiến nhiều người chú ý. Với những phiên livestream đầu tiên, cô nàng thường mang chiếc khăn truyền thống của dân tộc mình lên sóng trực tiếp. Hình ảnh cô nàng bắt đầu viral trên mạng xã hội với đoạn clip Mỹ Lệ khóc mếu trên livestream vì bị bom hàng. Trong clip này, cô gái xinh đẹp vừa nói tiếng Kinh lơ lớ vừa ấm ức khi khách hàng trêu đùa quá mức. Cô nàng cũng là một trong những người livestream hiếm hoi dám "chửi cả khách hàng" những vẫn nhận về sự yêu mến. Cô nàng với biểu cảm đáng yêu, với những câu mắng cũng đáng yêu không kém "ơ cái thằng người kinh kia nhé, tao hiểu đấy nhé". Sự chân chất mộc mạc của cô nàng thu hút nhiều người theo dõi. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Lệ có gần 1 triệu người theo dõi trên nền tảng Tiktok cùng hàng chục triệu lượt yêu thích. Cô bạn sở hữu làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn có phần siêu thực. Những bức ảnh được đăng tải lên trang cá nhân của Mỹ Lệ khiến nhiều người xuýt xoa, thậm chí nhiều người cho rằng gái xinh người dân tộc Thái này có vẻ đẹp siêu thực như AI. Trong những clip được quay ngoài đời thực như đi bắt cá, tìm hiểu người H'mong may trang phục dân tộc,... Mỹ Lệ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài dễ thương dù có không filter hay chỉnh sửa kỹ càng. Khi còn ở Sa Pa cô nàng cũng thường xuyên mặc trang phục dân tộc và nhận về nhiều lời khen từ netizen rằng chuẩn mỹ nhân Tây Bắc. Hiện tại, Mỹ Lệ vẫn làm công việc livestream mỗi tối. Các sản phẩm cô nàng thường lựa chọn chủ yếu là mặt hàng thời trang trẻ trung. Ngoài kênh Tiktok, Mỹ Lệ cũng có lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng như Facebook. Nhiều người cũng vì sự nổi tiếng của cô nàng nên đã lập ra rất nhiều tài khoản giả mạo. Trên trang cá nhân của mình, Mỹ Lệ thường đăng tải những hình ảnh cuộc sống cá nhân cùng những đoạn video nhảy bắt trend hút mắt. (Ảnh: FBNV)

