Honda Africa Twin 2024 - "vua địa hình 2 bánh" sắp về Việt Nam

Honda Africa Twin 2024 mới vừa chính thức ra mắt với rất nhiều những thay đổi và nâng cấp. Đây là đợt nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này và trong đợt nâng cấp này Honda đã tiếp thu những ý kiến của khách hàng trên toàn thế giới để nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Thay đổi đầu tiên có thể kể đến là về mặt trang bị của hai phiên bản Africa Twin. Cả hai phiên bản sẽ đều có tùy chọn hộp số 6 cấp sử dụng côn tay hoặc hộp số ly hợp kép DCT đặc trưng của Honda. Cụ thể, Honda Africa Twin phiên bản tiêu chuẩn có các trang bị tập trung nhiều về khả năng off-road hơn. Trong lần nâng cấp này, bộ bánh căm của mô hình này được thay đổi thành loại bánh căm nhưng không có ruột, một nâng cấp rất đáng giá vì độ tiện dụng và an toàn trong trường hợp bị thủng vỏ khi đang chạy trên đường. Ngoài hệ thống phuộc Showa chỉnh cơ như thế hệ trước thì Africa Twin bản tiêu chuẩn đời 2024 sẽ có thêm tùy chọn phuộc chỉnh điện Showa EERA vốn chỉ có trên bản Adventure Sport. Nâng cấp tiếp theo giúp mẫu xe địa hình Honda Africa Twin 2024 hỗ trợ người lái tốt hơn, chức năng sưởi ấm tay lái và cổng sạc cho phụ kiện được trang bị sẵn, đây cũng là những tính năng chỉ có trên phiên bản Adventure Sport của thế hệ trước. Đối với phiên bản Adventure Sport, Honda Africa Twin 2024 sở hữu những trang bị hướng đến những chuyến đi dài, như cặp bánh mâm kích trước/sau được thay đổi thành 19/17 inch, nhỏ hơn so với đời trước là 21/18 inch. Thay đổi này sẽ giúp Africa Twin Adventure Sport đánh lái, chuyển hướng dễ dàng hơn. Thay đổi tiếp theo là về chiều cao của xe, vì hướng đến việc di chuyển trên đường trường nên chiều cao yên của Africa Twin Adventure Sport được hạ đến mức thấp nhất là 795 mm, Honda thực hiện việc này bằng cách giảm hành trình phuộc trước và sau 20 mm, khoảng sáng gầm xe giảm 30 mm, từ đó trọng tâm xe cũng thấp hơn hỗ trợ khả năng thăng bằng ở tốc độ thấp. Giờ đây cả hai phiên bản tiêu chuẩn của Honda Africa Twin 2024 (Base) và Adventure Sport đều có kính chắn gió lớn hơn và có thể dễ dàng thay đổi vị trí cao/thấp tùy theo mục đích sử dụng. Động cơ trên cả hai phiên bản đều tương tự nhau và nhận được gói nâng cấp gồm thay đổi thiết kế hộp khí nạp, bộ điều khiển trung tâm ECU mới, góc phun nhiên liệu được thay đổi và hệ thống ống xả mới. Tất cả những thay đổi này tuy không làm tăng công suất tối đa của động cơ nhưng Africa Twin có thêm 7% mô men xoắn cực đại đạt được sớm hơn ở 5.500 vòng/phút so với thế hệ trước là 6.250 vòng/phút. Về thiết kế bên ngoài của xe không có thay đổi về kiểu dáng, chỉ là thay đổi chủ yếu về cách phối màu và họa tiết của tem xe. Thông tin về thời gian ra mắt cũng như mức giá xe Honda Africa Twin 2024 vẫn chưa được Honda Việt Nam chính thức thông báo. Video: Giới thiệu mẫu xe Honda Africa Twin 2024 nâng cấp mới.

