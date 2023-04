Honda Accord e:PHEV 2023 ra mắt, "ăn"chưa đến 5 lít xăng/100km

Sau khi rò rỉ những hình ảnh đầu tiên vào hồi tháng 1 đầu năm nay, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của dòng xe Honda Accord thế hệ mới cuối cùng cũng chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc. Đây là thị trường đầu tiên trên toàn thế giới đón nhận Honda Accord e:PHEV 2023 mới. Trong khi đó, xe ở những thị trường khác chỉ có phiên bản dùng động cơ xăng và hybrid (e:HEV) thông thường. Mẫu xe sedan Honda Accord e:PHEV là sản phẩm của liên doanh GAC Honda tại thị trường Trung Quốc. So với phiên bản dùng động cơ xăng và e:HEV, Honda Accord e:PHEV 2023 sở hữu ngoại hình gần như không có gì khác biệt. Theo đó, mẫu xe hybrid sạc điện này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với các mắt lưới kim cương sơn màu đen bóng. Ở chính giữa lưới tản nhiệt là logo màu xanh dương của hãng Honda, ám chỉ đây là xe thân thiện với môi trường. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với thiết kế hẹp và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, trên cản trước có hốc gió trung tâm hình thang và khe gió nhỏ màu bạc ở hai góc. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và viền cửa sổ mạ crôm. Thiết kế sườn xe của Honda Accord e:PHEV 2023 khá mượt mà với nóc dốc về phía sau. Thêm vào đó là vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu, phối 2 màu thể thao đẹp mắt. Trên chắn bùn trước bên trái còn có thêm cổng sạc. Đây cũng là đặc điểm nhận dạng của Honda Accord e:PHEV 2023 so với phiên bản máy xăng và e:HEV. Đằng sau xe, Honda Accord e:PHEV 2023 được trang bị đèn hậu vắt ngang, nằm trong vỏ màu đen. Ở giữa đèn hậu là logo màu xanh dương khá nhỏ của hãng Honda. Thêm vào đó là cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào cửa cốp, cản sau đi kèm đèn phản quang và tấm ốp màu bạc. Kích thước của Honda Accord e:PHEV 2023 cũng không có gì thay đổi so với phiên bản máy xăng và e:HEV. Mẫu sedan hạng trung này sở hữu chiều dài 4.980 mm, chiều rộng 1.862 mm, chiều cao 1.449 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. Bên trong Accord e:PHEV là không gian nội thất rộng rãi và được áp dụng thiết kế quen thuộc của hãng Honda. Điểm nhấn của mẫu sedan hạng trung này là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và cập nhật phần mềm qua WiFi. Đây là mẫu xe dùng màn hình giải trí lớn nhất trong lịch sử của hãng Honda. Ngoài ra, mẫu xe hybrid sạc điện này còn có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng... và lẫy chuyển số thể thao. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh... Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa... và bàn đạp kim loại cũng có bên trong xe. Những trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm nút bấm chuyển số... Điều hòa tự động với núm xoay khá lớn Gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống kết nối Honda Connect 4.0, công nghệ nhận diện khuôn mặt. Sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C... và cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế sau của xe đi kèm bệ tì tay ở giữa, tích hợp ngăn đựng đồ và 2 hộc đựng cốc. Phía trước ghế sau là cửa gió điều hòa và 2 cổng USB Type C. Sự xuất hiện của cụm pin ở phía sau khiến khoang hành lý của Honda Accord e:PHEV 2023 giảm thể tích đáng kể so với phiên bản máy xăng và e:HEV. Ghế sau có thể gập xuống, giúp cải thiện khả năng chở đồ cho xe. "Trái tim" của Honda Accord e:PHEV 2023 là hệ truyền động plug-in hybrid i-MMD thế hệ thứ 4, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Công suất tối đa của động cơ xăng là 109 kW (146 mã lực) trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 135 kW (181 mã lực). Xe sở hữu công suất tổng cộng 152 kW (203 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Hộp số biến thiên vô cấp e-CVT của xe được tích hợp vào một mô-tơ điện. Trong khi đó, pin của Honda Accord e:PHEV 2023 có dung lượng 17,7 kWh, cho phép xe chạy 82 km mà không cần dùng động cơ xăng. Nhờ vậy, mẫu sedan hạng trung này chỉ tiêu thụ lượng xăng 4,88 lít/100 km. Tất nhiên, Honda Accord e:PHEV 2023 cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Bên cạnh đó là camera 360 độ... Hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn Honda LaneWatch... phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Hiện giá xe Honda Accord 2023 bản PHEV tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Xe sẽ chính thức được bán ra thị trường Trung Quốc trong năm nay. Video: Xem chi tiết Honda Accord e:PHEV 2023 mới.

