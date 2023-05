Hệ thống tự lái của GM sẽ giúp tài xế tránh đèn đỏ

Theo Carbuzz, Super Cruise của GM và hệ thống lái bán tự động Ultra Cruise sắp ra mắt của GM đã là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Nhưng chúng sắp trở nên hiện đại hơn nữa với việc bổ sung chức năng tự động tính toán thời gian đèn giao thông, để hạn chế việc dừng chờ đèn đỏ cho các tài xế. CarBuzz đã phát hiện ra một bằng sáng chế được nộp cho Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ của General Motors. Theo đó, nhà sản xuất lớn thứ nhì thế giới đã đăng ký bản quyền cho hệ thống tính toán loại trừ thời gian dừng chờ tại các tuyến đường có đèn tín hiệu. Cụ thể, bằng sáng chế đề xuất các thuật toán giúp các tài xế di chuyển nhanh hơn bao giờ hết bằng việc không cần phải dừng lại. Nó sẽ gợi ý một tuyến đường khác cho tài xế lựa chọn, với giao thức Car-to-X được cho là sẽ nâng cấp chất lượng của hệ thống Ultra Cruise dự kiến xuất hiện trên mẫu Cadillac Celestiq. Theo đó, các cảm biến trên ô tô, như LiDAR, máy ảnh, radar,…sẽ được liên kết với bộ thu phát dữ liệu đèn giao thông. Sau đó, hệ thống Ultra Cruise sẽ tính toán khi nào đèn chuyển sang xanh, vàng hay đỏ cũng như lưu lượng giao thông vào thời điểm đó để đưa ra quyết định hành động nhằm hạn chế việc dừng chờ đèn đỏ cho các tài xế. Ultra Cruise có thể tăng tốc và giảm tốc độ một cách an toàn để đưa bạn đến từng giao lộ vào thời điểm “hoàn hảo”, cụ thể là lúc đèn tín hiệu giao thông đang ở trạng thái cho phép các xe di chuyển. Ngoài ra, ô tô được trang bị công nghệ này sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn do xe không dừng hẳn mà chỉ tăng, giảm tốc nhẹ để lấy lại tốc độ tối ưu. Điều này sẽ giúp các phương tiện tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn so với khi tăng tốc từ trạng thái dừng hoàn toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Ô tô điện VinFast VF31, VF32, VF33 - Đi rất xa với một lần sạc và tự lái thông minh:

