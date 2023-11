Haval Raptor chưa "xuất trận", Great Wall Motors vẫn đạt doanh số khủng

Vào ngày 1/11/2023, thông tin từ tài khoản WeChat chính thức của Great Wall Motors cho biết, họ đã bán được 30.461 chiếc xe sử dụng năng lượng mới trong tháng 10, tăng 178,08% so với cùng kỳ năm ngoá, dù chưa bán ra mẫu xe Haval Raptor 2024 mới. Doanh số bán hàng của Great Wall Motors từ tháng 1 đến tháng 10/2023 vượt quá 200.000 chiếc, tăng 85,93% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá từ kết quả bán hàng đã công bố trước đó trong ba quý đầu năm, Great Wall Motors đã đạt được mức tăng trưởng chung và từng bước trong ba quý đầu năm 2023. Trong quý đầu tiên, Great Wall Motors đã bán được 219.968 xe, trong quý hai, doanh số đạt 299.258 xe, tăng 36,05% so với tháng trước; doanh số bán hàng trong quý 3 đạt 344.819 xe, tăng 15,22% so với tháng trước. Trong ba quý đầu năm nay, hãng đã bán được 170.346 mẫu xe sử dụng năng lượng mới, tăng 75,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý một, hai và ba, doanh số bán các mẫu xe của Great Wall Motors sử dụng năng lượng mới lần lượt là 12,64%, 21,86 % và 22,37%, cho thấy xu hướng cải thiện qua từng quý và kết quả của chiến lược dài hạn đang bắt đầu gặt hái quả ngọt. Trên cơ sở “ba bước nhảy liên tiếp” tốc độ cao, hưởng lợi từ chiến lược phát triển năng lượng mới thông minh của Great Wall Motors, tốc độ mở rộng sinh thái ở nước ngoài nhanh chóng và sự phát triển của các mẫu xe cao cấp, ma trận sản phẩm của Great Wall Motors đã hình thành một sự phát triển có chất lượng cao về mặt cấu trúc. Từ tháng 1 đến tháng 9, khối lượng xuất khẩu tích lũy của Great Wall Motors đạt 211.696 chiếc, tăng 89,45% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán các mẫu xe trên 150.000 chiếc đạt 179.665 chiếc, tăng 98,49% so với cùng kỳ năm ngoái. tiếp tục được cải thiện. Trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba, doanh số bán hàng ở nước ngoài của Great Wall Motor lần lượt là 23,63%, 24,04% và 25,45% và tỷ lệ này tiếp tục tăng. Với việc điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu sản phẩm, các mẫu xe mới lần lượt được tung ra thị trường, mạng lưới kênh bán hàng đẩy nhanh việc mở rộng và bố cục toàn cầu tiếp tục phát triển sâu rộng, Great Wall Motors đã đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của mình. Đáng quan tâm doanh số trong tháng 10 này chưa ghi nhận chiến binh Haval Raptor vẫn còn đang chờ ngày đẹp để xuất trận, ngay khi được bàn giao đến khách hàng, đây sẽ là 1 trong những cổ máy hái ra tiền, mang đến doanh số đột biến cho Great Wall Motors. Video: Chi tiết SUV Haval Raptor 2024 của Trung Quốc.

