“Hậu duệ” Bugatti Chiron ra mắt vào năm sau, thêm động cơ hybrid

Trong một cuộc phỏng vấn với Autocar, cựu giám đốc thiết kế của Bugatti - ông Achim Anscheidt cho biết mẫu xe kế nhiệm Chiron (hiện chưa có tên gọi chính thức) sẽ được ra mắt vào năm sau, trước khi chính thức được đưa vào sản xuất thương mại từ năm 2026. Mẫu xe Bugatti mới sẽ dùng động cơ V8 hybrid, thay thế cho cụm máy W16 của Chiron. Siêu phẩm Bugatti hybrid 2024 mới vẫn sẽ có các đặc điểm thiết kế mang tính biểu tượng của hãng xe nước Pháp như lưới tản nhiệt móng ngựa hay thân xe hình chữ C. Được chế tạo dựa trên khung gầm mới, mẫu xe này sẽ có khối lượng nhẹ hơn đáng kể so với Chiron hay Mistral. Người kế nhiệm vị trí của ông Achim Anscheidt, chuyên gia thiết kế Frank Heyl nói với Autocar rằng việc tích hợp pin cho hệ truyền động hybrid yêu cầu công ty "xem xét lại kiến trúc của toàn bộ chiếc xe". Các báo cáo được Carscoops tiết lộ cho biết mẫu siêu xe mới của Bugatti sở hữu khoang nội thất không quá khác biệt so với Chiron. Tuy nhiên, xe có thể được trang bị một màn hình giải trí trung tâm cảm ứng cỡ lớn – thứ chưa từng có trên Chiron.Siêu xe kế nhiệm Chiron dự kiến sẽ có giá cao hơn cả Mistral (5 triệu USD) - dòng Bugatti cuối cùng sử dụng động cơ W-16, được sản xuất giới hạn 99 chiếc trên toàn cầu. Sau dòng xe hybrid này, hãng xe nước Pháp sẽ tiếp tục bắt tay vào phát triển mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu cùng với sự hỗ trợ về công nghệ từ Rimac. Video: Siêu xe Bugatti hybrid sẽ ra mắt vào 2024, kèm động cơ hybrid.

