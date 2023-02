Hành trình bộ đôi Rolls-Royce hơn 70 tỷ của Trịnh Văn Quyết ở Việt Nam

Vào tháng 10/2015, đồng loạt các trang báo quốc tế và Việt Nam đều đưa tin về việc hãng xe siêu sang Anh quốc tạo ra 1 chiếc xe siêu sang Rolls-Phantom độc bản mang tên gọi Sacred Fire - Lửa thiêng dành cho 1 đại gia sinh sống ở Việt Nam. Đây là chiếc xe Rolls-Royce Sacred Fire - Lửa thiêng được sản xuất theo chương trình bespoke dành riêng cho khách hàng Việt Nam thứ 2 kể từ khi đại lý hãng xe siêu sang đặt bản doanh đầu tiên vào năm 2013. Và tất nhiên, chủ nhân của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này chắc chắn sẽ được nhiều người tò mò là ai, câu trả lời đã có sau khi xe xuất hiện trước tòa nhà FLC ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ xe không ai khác ngoài ông Trịnh Văn Quyết. Sau khi sở hữu xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire, ông Quyết được nhiều người chơi xe để ý đến. Lửa thiêng (Sacred Fire) là mẫu đầu tiên nằm trong bộ sưu tập xe Trống đồng Đông Sơn được đại lý Việt Nam lựa chọn vào chương trình bespoke cho riêng mình, 5 phiên bản còn lại là Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother) và đến bây giờ, chỉ mỗi Rolls-Royce Phantom Sacred Fire là được hiện thực hóa. Madeira Red gần như là bộ áo quốc dân trên 3 chiếc xe Rolls-Royce Bespoke chính hãng xuất hiện tại Việt Nam, 2 xe còn lại là Rolls-Royce Phantom Mặt trời Phương Đông của ông Lê Thanh Thản và Rolls-Royce Phantom Hòa bình & Vinh Quang của ông Đỗ Quang Hiển. Điểm xuyết trên màu sơn đỏ Madeira của Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết còn có một số chi tiết sơn màu vàng hồng Sunrise thể hiện sự sung túc, ấm no. Chưa hết, xe còn có biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng. Cá nhân hóa của xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire ở ngoại thất chính là đường coachlines vẽ tay với biểu tượng trống đồng cùng 18 con hạc, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng ở sau chắn bùn trước, nơi có thể là biểu tượng của Rolls-Royce hay một phiên bản giới hạn nào khác hay được vẽ. Đó là những gì khác biệt của ngoại thất xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng. Mở cửa tiến vào bên trong khoang lái, bậc cửa thể hiện đây là Lửa thiêng đúng tên người Việt, ngoài ra là Dong Son 1 of 6, ám chỉ chiếc xe này tron bộ sưu tập xe 6 chiếc của Trống đồng Đông Sơn nhưng đến nay là hàng độc. Nội thất xe được xử lý với màu vàng cát, gỗ ốp quý hiếm và hình ảnh trống đồng cùng 18 con hạc lại xuất hiện nhưng dày đặc hơn. Ông Quyết đã chọn thêm option vách ngăn kính cho hàng ghế trước và sau, giống xe siêu sang Maybach 62S hay sau này là Mercedes-Maybach S600 Pullman mà mình sở hữu. Sau kết nối được với ông Trịnh Văn Quyết qua chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire, Chủ tịch của Rolls-Royce Việt Nam lúc bấy giờ còn "gạ" được đại gia này mua xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Golden mình đặt xưởng độ tận bên Đức làm và mang về nước vào năm 2013, trước 2 năm chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng về Việt Nam. Năm 2018, chiếc xe Rolls-Royce Ghost Golden của Trịnh Văn Quyết được đăng ký biển số 30F-187.88, chính thức chấm dứt 5 năm ế của mình. Biển số xe còn khiến không ít người tiếc nuối vì số 7 nếu thay bằng 8, sẽ càng lộc lá và sẽ thành tứ quý 8. Ngoại thất xe Rolls-Royce Ghost Golden được sơn màu đỏ cùng một số chi tiết khoác màu sơn vàng và đặc biệt hơn, hãng độ Real Gold Group đã mạ vàng 24k ở ngoại thất xe như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, logo xe, viền đèn hậu hay cửa kính xe... Cặp đôi xe Rolls-Royce này từng thể hiện quyền lực và đẳng cấp cho ông Trịnh Văn Quyết suốt một thời gian dài trước khi vị đại gia này bị Bộ công an bắt giữ vào tháng 3/2022. Hiện chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire hiện đã được tổ chức đấu giá lần thứ 5, với mức giảm giá khởi điểm từ 20,8 tỷ đồng về chỉ còn 19,4 tỷ đồng nhưng chưa rõ vận may có mỉm cười với ngân hàng OCB trong lần đấu giá tiếp theo hay không. Trong khi đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đã đấu giá lần thứ 6 nhưng chưa ai ngó ngàng. Video: Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng 51 tỷ tại Hà Nội.

