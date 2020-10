Hãng xe máy KTM ra mắt X-Bow GTX tới 6,3 tỷ đồng

Sau lần hé lộ những hình ảnh đầu tiên vào hồi tháng 2 vừa qua, mẫu xe đua 4 bánh chuyên nghiệp KTM X-Bow GTX 2021 mới đã chính thức trình làng vào hôm qua, 13/10/2020. Mang trên mình dàn áo được làm hoàn toàn từ sợi carbon, đây được xem là "mẫu xe hiện đại nhất, đẹp nhất và tuyệt vời nhất" của thương hiệu xe Áo. Được thiết kế đặc biệt dành cho trường đua và cũng như sự kiện đua chuyên nghiệp, phiên bản GTX của mẫu X-Bow được tạo nên từ khung gầm bằng sợi carbon và bộ khung bảo vệ roll cage. Thêm vào đó, xe đua KTM X-Bow GTX còn sở hữu ghế đua Recaro được làm từ chất liệu carbon-kevlar, thiết kế theo tiêu chuẩn ghế đua mới nhất. Đi kèm với bộ ghế này là dây đai an toàn 6 điểm của thương hiệu Schroth. Vô lăng của xe có thể hiệu chỉnh đa hướng với vành vô lăng bọc da lộn, tích hợp màn hình màu TFT. Tương tự như vô lăng của xe, bộ bàn đạp của KTM X-Bow cũng có khả năng hiệu chỉnh vị trí theo nhu cầu của người lái. Khác với bản X-Bow GT4, X-Bow GTX hoàn toàn mới được trang bị hệ thống lái trợ lực lái điện tử. Nâng cấp này mang đến cho người lái 3 chế độ đánh lái khác nhau theo thói quen và nhu cầu, đồng thời giúp giảm trọng lượng của xe. Cụ thể, chiếc KTM X-Bow GTX chỉ nặng 1.048 kg, một con số khá ấn tượng với một mẫu xe đua bốn bánh. Cung cấp sức mạnh cho xe là là khối động cơ 5 xylanh 2.5L do Audi Sport sản xuất, mang đến sức mạnh 523 mã lực và mômen xoắn cực đại 650 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 6 cấp Holinger MF với bộ ly hợp chuẩn đua, trục truyền động mới và bộ vi sai chống trượt. Khối lượng xe nhẹ cùng động cơ mạnh mẽ giúp cho X-Bow GTX có tỷ số công suất/trọng lượng ở mức 1.98 kg/mã lực, khiến cho xe có hiệu năng vận hành cực cao và cũng rất tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp nhiên liệu cho khối động cơ trên chính là bình xăng FT3, dung tích 120 lít, giúp xe có thể vận hành trong quảng đường dài hơn so với các đối thủ khác trên đường đua. Các trang bị đáng chú ý khác trên KTM X-Bow còn có thể kể đến giảm chấn Sachs, bộ phanh đĩa 378mm cùng kẹp phanh 6 pít-tông ở trước và đĩa 355mm kèm kẹp phanh 4 pít-tông ở phía sau. Về ngoại hình, KTM X-Bow GTX thừa hưởng thiết kế mui xe dạng kính lái máy bay chiến đấu nhưng đã được cải tiến với khung bằng sợi carbon giúp tăng vẻ cứng cáp. Xe không sử dụng gương chiếu hậu mà được tích hợp hai camera quan sát phía sau. Tại châu Âu, giá xe KTM X-Bow GTX được công bố ở mức 230.000 EUR, tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng. Video: Chi tiết KTM X-Bow GTX 2021 mới.

