Hãng siêu xe Bugatti mở showroom ôtô đầu tiên tại Đông Nam Á

Tháng 7 vừa qua, hình ảnh chiếc Bugatti Chiron Pur Sport triệu đô sản xuất giới hạn 60 chiếc xuất hiện tại Singapore đã thu hút giới truyền thông châu Á. Lý do là đất nước sư tử được đánh giá là 1 trong số ít quốc gia có thuế siêu xe vô cùng đắt đỏ, trong đó, mức giá xe Bugatti Chiron ở nước ngoài đã là 2,6 triệu USD (tương đương 59 tỷ đồng) nên ước tính các nhà giàu Singapore phải chi ra con số không thấp hơn 175 tỷ đồng để sở hữu Bugatti Chiron. Khá thú vị là mới đây, lý do cho sự xuất hiện của Bugatti Chiron Pur Sport ở Singapore đã được giới truyền thông nước này hé lộ. Cụ thể, đại lý ôtô hạng sang Wearnes Automotive đã chính thức cho mở phòng trưng bày Bugatti chính hãng tại Singapore sau 15 năm nắm quyền phân phối chính thức hãng siêu xe đến từ Pháp này. Câu chuyện ấn tượng hơn khi đây là 1 trong 6 showroom Bugatti trên toàn thế giới, thậm chí còn vượt mặt cả các anh lớn như Trung Quốc hay Hàn Quốc có thế mạnh chơi siêu xe rất lớn. Được biết, đây cũng chính là showroom Bugatti thứ 2 được mở tại châu Á, nơi đầu tiên Bugatti đặt bản doanh tại đây là Nhật Bản. Bugatti Singapore sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng, kiểm tra và cả bán hàng cho các khách hàng thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với việc các đại gia ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Hàn Quốc hay đến New Zealand có thể mua xe Bugatti chính hãng từ đại lý ở Singapore. Để chào đón sự kiện quan trọng này, đại lý Bugatti Singapore đã mang về nước chiếc xe Bugatti Chiron Pur Sport để giới thiệu với các khách hàng nước này cũng như 1 số VIP của các quốc gia Đông Nam Á khác đang rất hứng thú các phiên bản của Bugatti Chiron. Một thú vị khác là đất nước Singapore sử dụng vô lăng bên phải (RHD), tuy nhiên, Bugatti lại không sản xuất ra chiếc xe nào có vô lăng nghịch nên các đại gia ở đây có thể mua xe về trưng bày. Dù không tiết lộ số lượng xe Bugatti ở Singapore là bao nhiêu chiếc, nhưng trước khi mở showroom Bugatti, vào năm 2019, tập đoàn Wearnes Automotive đã có buổi giới thiệu bí mật với các khách hàng VIP của mình về mẫu siêu xe điện Rimac C_Two và có đến 3 chiếc Bugatti Chiron được trưng bày bên cạnh nhiều chiếc xe hypercar đắt đỏ khác. Bạn có thể không thể lái một chiếc Bugatti trên đường ở Singapore, nhưng điều đó đã không ngăn được nhà sản xuất hypercar lịch sử của Pháp thiết lập sự hiện diện tại đây. Một thông báo được đưa ra ngầm khẳng định các đại gia Singapore không quan tâm lắm về rào cản "RHD" đã khiến việc mua các siêu phẩm của Bugatti mà không thể mang ra đường chạy. Ngoài việc chỉ đơn giản là có một không gian dành riêng cho khách hàng để tìm hiểu xe hoặc nói chuyện với đội ngũ bán hàng để tìm hiểu thêm về thương hiệu, Bugatti Singapore còn là 1 trong 6 đối tác dịch vụ xuất sắc của Bugatti trên toàn thế giới và là duy nhất ở châu Á. Điều này có nghĩa là Bugatti Singapore được trang bị các công cụ và chuyên môn để thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa phức tạp trên ôtô, hơn cả các dịch vụ bảo dưỡng cơ bản và bảo dưỡng chung mà các đối tác tiêu chuẩn của Bugatti có thể thực hiện trong suốt những năm qua, bao gồm cả Bugatti Nhật Bản phải gửi xe đến đây để xử lý các vấn đề về cơ khí phức tạp. Điều duy nhất mà các đối tác dịch vụ xuất sắc của Bugatti không thể xử lý là hư hỏng nặng do va chạm, trong trường hợp đó, chiếc xe sẽ phải được chuyển trở lại nhà máy ở Pháp để các "cha đẻ" xử lý. Đại lý thứ 6 của Bugatti đã được mở ra ở thế giới và đặt tại con đường Leng Kee Rd hay được gọi là thánh địa siêu xe của Singapore khi tập trung hầu hết các thương hiệu xe đình đám trên thế giới. Video: Thăm quan Showroom Bentley/Bugatti tại Singapore.

