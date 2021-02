Gordon Murray T.50s “Niki Lauda”, siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng

Dựa trên mẫu siêu xe T.50 nhưng T.50s lại toát lên sự vượt trội cũng như tính táo bạo trong thiết kế ngoại thất với các chi tiết thiết kế mang tính khí động học. Theo thông tin từ Gordon Murray công bố, Gordon Murray T.50s mới thậm chí có thể tạo ra lực ép khổng lồ lên tới 1,500 kg nhờ thiết kế mang hiệu quả khí động học cao với cánh gió cỡ lớn cũng như bộ khuếch tán sau được thiết kế vót cao. Siêu xe Gordon Murray T.50s Niki Lauda đã được thiết kế và chế tạo song song với T.50, tuy nhiên hiệu năng cũng như thiết kế đã được sửa đổi và cải thiện giúp chiếc xe trở thành một con quái vật trên đường đua. Xe có trọng lượng tổng thể 852 kg và động cơ V12 3,9 lít Cosworth sẽ có khả năng sản sinh công suất lên tới 725 mã lực, mạnh hơn T.50 khoảng 70 mã lực, vòng tua máy lên đến 12.100 vòng/phút và xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp Xtrac được thiết kế mới. Phần khung của T.50s Niki Lauda được chế tạo bằng vật liệu sợi carbon nhẹ dưới dạng nguyên khối, Nhằm tối ưu hóa để giảm trọng lượng và tăng độ cứng cho khung xe, đội ngũ đã xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ liên kết từng phần tiên tiến, với sợi carbon bao quanh một phần khung lõi nhôm. Độ cứng và sức mạnh này cũng góp phần vào sự an toàn đặc biệt của người ngồi trên xe T.50s với những điểm dễ va chạm được gia cố. Hành khách sẽ được bảo vệ bằng thanh chắn an toàn theo kiểu F1. Với ngoại thất gần như khác biệt hẳn so với T.50, T.50s sở hữu các tấm thân được làm từ vật liệu sợi carbon nhẹ. Các phần kính cửa sổ, kính lái cũng đã được lựa chọn loại nhẹ hơn nữa nhằm cắt giảm trọng lượng đến mức tối thiểu nhất. T.50s Niki Lauda sử dụng cùng một hệ thống treo xương đòn kép phía trước và phía sau bằng nhôm rèn như T.50. Phần lò xo, bộ giảm chấn và thanh chống lật đã được tinh chỉnh nhằm phù hợp hơn với việc chạy trên đường đua, chiều cao của xe đã được hạ xuống 87mm ở phía trước và 116mm ở phía sau so với T.50. Với gói trang bị Trackspeed, khung gầm của T.50s Niki Lauda có thể được điều chỉnh để phù hợp nhất với mong muốn của người sử dụng. Gordon Murray cho biết: “Theo quan điểm của tôi, chiếc xe không thể nào tốt hơn được nữa và đây chính là chiếc xe sẽ đem lại cảm giác lái thuần túy nhất.” Ông tiết lộ thêm: “Niki Lauda T.50s 2021 mới sẽ cung cấp một kết nối nội bộ giữa người lái xe, xe hơi và đường đua và những thứ tương tự như chưa từng có cho đến nay.” Lực ép lên tới 1500 kg là kết quả của việc cải tiến thiết kế, kết hợp với cánh quạt 400 mm phía sau xe chính là cánh gió sau cỡ lớn cũng như cánh gió đứng được thiết kế thẳng trên nắp động cơ phía sau của xe. Bộ khuếch tán sau của xe được mở rộng cực lớn với các đường lưu thông gió, thêm vào đó chính là các phần vây lướt gió trên thân xe cũng như hốc gió được đặt ở dưới hai cửa. Khoang nội thất của Gordon Murray Automotive T.50s “Niki Lauda” vẫn được cấu hình với hai chỗ ngồi với ghế lái được đặt ở giữa, nhô lên hẳn phía trước và được làm hoàn toàn bằng vật liệu sợi carbon. Phần ghế ngồi bên phải đã được loại bỏ và ghế cố định bên trái vẫn được lắp đặt. Tại vị trí ghế ngồi bên phải, T.50s đã được trang bị một hệ thống chữa cháy và bảng điều khiển phẳng cũng được lắp đặt ở phần bảng táp lô của vị trí ghế này. Khoang nội thất của xe còn được trang bị vô lăng hình chữ nhật được làm bằng vật liệu sợi carbon với một số nút điều khiển cần thiết cho người cầm lái. T.50s được trang bị một màn hình kỹ thuật số duy nhất có hiển thị dữ liệu xe và động cơ cần thiết, cũng như thông tin, đo từ xa, thời gian vòng đua, áp suất /nhiệt độ lốp cũng như các video hiển thị camera. Gordon Murray cho biết: “T.50s được đặt tên để vinh danh Niki và để tưởng nhớ chiến thắng nổi tiếng của anh ấy với chiếc xe Brabham BT46B trong giải đua Grand Prix Thụy Điển năm 1978. Niki là một tay đua cừ khôi và ông ấy cũng là một người bạn tốt và điều đó hoàn toàn phù hợp chúng tôi sẽ ra mắt Niki Lauda T.50 vào ngày sinh nhật của ông ấy. Niki sẽ đánh giá cao sự đổi mới và chi tiết kỹ thuật trong mẫu xe của chúng tôi. ” Gia đình Lauda cho biết: “Chúng tôi tự hào rằng Gordon Murray Automotive đã đặt tên cho mẫu xe của mình với tên của chính Niki. Ông ấy sẽ vô cùng vinh dự khi được liên kết với một chiếc xe do Gordon thiết kế và chế tạo – người mà đã thân thiết lâu năm với Niki Lauda”. T.50s sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 25 chiếc. Mỗi người trong số 25 chủ sở hữu của GMA T.50s Niki Lauda sẽ có cơ hội được chính tay cá nhân hóa chiếc xe của mình. Ngoài ra, 25 chiếc T.50s sẽ đều đi kèm với Gói Trackspeed bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật và tất cả các thiết bị cần thiết để chạy xe trên đường đua, bao gồm một bộ đầy đủ các công cụ và thiết bị tiếp nhiên liệu. Gía thành cho mỗi chiếc T.50s lên tới 4,3 triệu Đô (khoảng hơn 99 tỷ đồng). Video: Gordon Murray T.50s “Niki Lauda”, siêu xe phiên bản giới hạn.

