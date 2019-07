Siêu xe McLaren F1 cực hiếm chào bán tới 466 tỷ đồng

Trong sự kiện đấu giá diễn ra tại Monterey vào ngày 15 tháng 8 sắp tới đây, hãng đấu giá RM Auctions sẽ mang đến một cực phẩm mà chắc chắn ai đam mê xe đều "thèm khát". Cái tên được nhắc đến chính là siêu xe McLaren F1 chỉ có 106 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ có đúng 64 chiếc siêu xe McLaren F1 hợp pháp lưu thông trên đường phố, số còn lại dành cho biến thể của các đường đua. Chiếc McLaren F1 sắp được bán đấu giá mang số thứ tự 018 và chỉ mới lăn bánh khoảng 13.352 miles, tương đương 21.488 km. Điều thú vị ở đây chính là việc chiếc siêu xe McLaren F1 cực hiếm này lại nằm trong 2 chiếc được nâng cấp lên động cơ LM Spec cùng những trang bị xe đua. Như vậy, nhiều khả năng siêu xe McLaren F1 chỉ có 2 chiếc trên thế giới này sẽ mang lại "núi tiền" cho chủ nhân. Lúc mới về tay chủ nhân đầu tiên, chiếc siêu xe McLaren F1 LM Spec đặc biệt này có màu sơn nguyên bản xanh Midnight Blue đi kèm nội thất màu đen. Sau đó, xe được về Surrey để nâng cấp lên gói LM Spec. Sau quá trình đó, giới mê xe nhìn thấy chiếc McLaren F1 mang số thứ tự 018 khoác lên mình bộ áo màu xám bạch kim. Ngoài ra, siêu xe McLaren F1 LM Spec cực hiếm đang chuẩn bị đấu giá vào tháng 8/2019 này còn được trang bị bộ giảm chấn và lò xo của xe đua nhưng được đặt ở chế độ mềm nhất khi sử dụng trên đường phố. Bộ la zăng GTR 18 inch đẹp mắt. Riêng nội thất chiếc siêu xe McLaren F1 LM Spec cực hiếm này cũng được làm lại mới với da màu kem, Alcantara màu be và nâu, chưa hết, thảm màu kem và vô lăng 14 inch bọc da màu đen kết hợp cùng carbon. Thân xe có thêm khe hút gió, vòm bánh xe rộng hơn và cánh gió phía sau cỡ lớn bằng sợi carbon bóng. Hãng McLaren cho biết đây là siêu xe đầu tiên được thiết kế với lực ép xuống mặt đường nhiều hơn so với phiên bản xe đua GTR vô địch Le Mans 1995. Động cơ chiếc McLaren F1 mang số thứ tự 018 được nâng cấp lên phiên bản GTR cho công suất 680 mã lực và tốc độ vòng tua cao hơn 1.000 vòng/phút so với phiên bản động cơ V12 nguyên bản của BMW. Cùng với động cơ mạnh hơn, chiếc siêu xe McLaren F1 cực hiếm này cồn có thêm 2 bộ tản nhiệt, bộ làm mát truyền động và ống xả được thay đổi. Đơn vị đấu giá không đưa ra con số giá bán McLaren F1 mang số thứ tự 018 này, tuy nhiên, một số người thạo tin cho rằng sẽ không có gì bất ngờ nếu 1 trong 2 chiếc McLaren F1 LM Spec trên thế giới này tìm thấy chủ nhân mới với giá hơn 20 triệu đô la (tương đương 466 tỷ đồng). Theo hãng đấu giá RM Auctions, dự kiến khi mở bán mẫu xe này sẽ được chốt ngay lập tức, bởi nó quá hiếm và cũng là 1 trong 2 chiếc McLaren F1 duy nhất trên thế giới được nâng cấp lên động cơ LM Spec. Video: Ngắm siêu xe McLaren F1 cực hiếm.

