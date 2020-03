Giám khảo American Idol Simon Cowell “tậu” Mini độc bản

Được chế tạo bởi David Brown Cars, Mini Remastered là phiên bản hiện đại của chiếc hatchback mang tính biểu tượng với nội thất tinh tế. Đối với phiên bản của mẫu xe Mini Remastered Oselli Edition, nó sẽ được trang bị động cơ Stage 3 1.420cc do Oselli phát triển với hơn 100 mã lực. Tuy nhiên, chiếc Mini Remastered mới nhất được chế tạo theo đơn đặt hàng bởi Simon Cowell – Giám khảo nổi tiếng trong các chương trình gameshow đình đám thế giới. Có thể nói, chiếc Mini này thực sự nổi bật giữa đám đông vì nó chính là một sự tôn vinh cho một trong những chiếc xe James Bond mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Chiếc xe được lựa chọn phối màu ngọai thất với phong cách được lấy cảm hứng từ chiếc Lotus Esprit. Chiếc Mini của Simon Cowell được lấy cảm hứng từ chiếc Lotus Esprit Turbo từ bộ phim Điệp viên 007 sản xuất vào năm 1981 mang tên ‘For Your Eyes Only’. Hai phiên bản đặc trưng trong phim, bao gồm một ví dụ màu trắng đã bị phá hủy sau khi Bond kích hoạt tính năng tự hủy. Còn đối với chiếc Mini Remastered, xe được lấy cảm hứng từ Lotus Esprit Turbo bằng đồng cũng xuất hiện trong phim. Chiếc Mini hiện đại hóa độc đáo của Cowell được hoàn thiện trong lớp sơn Lotus Copper Glow bespoke giống với nguyên mẫu Lotus trước đó, với nóc xe màu đen tương phản và vòm bánh xe cũng được phối đen nổi bật. Trang trí hai bên thân xe là họa tiết tương tự trên chiếc Lotus ‘Turbo’ được vẽ bằng tay với màu sắc Sahara Gold. Ở khu vực khác, chiếc Mini Remastered theo chủ đề James Bond được trang bị bộ mâm xe hợp kim 13 inch được sơn bằng màu vàng Sahara với cùm phanh màu đen. Đèn phụ trợ gắn trên cản và đèn pha LED làm hoàn thiện hơn các điểm nổi bật bên ngoài. Xe được trang bị động cơ A-series 1330cc hút khí tự nhiên có nguồn gốc từ một chiếc Mini nguyên bản được nâng cấp lên 83 mã lực. Bên trong nội thất, xe được trang bị chất liệu gỗ veneer với màu sắc Dark American Burr Walnut với sơn mài bóng, bọc da Arctic White và chất liệu Alcantara màu trắng, cũng như mặt số Smiths chiếu sáng bằng đèn LED ngà và viền trang trí sơn Day Tripper. Không giống như Mini ban đầu, phiên bản này được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng bảy inch với Apple CarPlay, Android Auto và hỗ trợ Bluetooth. Nó cũng được trang bị hệ thống âm thanh sáu loa. Hiện tại, mức giá mà Cowell đã trả bao nhiêu cho chiếc bespoke Mini này vẫn là một ẩn số nhưng chắc chắn nó sẽ không rẻ khi một chiếc Mini Remastered tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 97.000 USD Video: Chi tiết Mini Remastered by David Brown.

Được chế tạo bởi David Brown Cars, Mini Remastered là phiên bản hiện đại của chiếc hatchback mang tính biểu tượng với nội thất tinh tế. Đối với phiên bản của mẫu xe Mini Remastered Oselli Edition, nó sẽ được trang bị động cơ Stage 3 1.420cc do Oselli phát triển với hơn 100 mã lực. Tuy nhiên, chiếc Mini Remastered mới nhất được chế tạo theo đơn đặt hàng bởi Simon Cowell – Giám khảo nổi tiếng trong các chương trình gameshow đình đám thế giới. Có thể nói, chiếc Mini này thực sự nổi bật giữa đám đông vì nó chính là một sự tôn vinh cho một trong những chiếc xe James Bond mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Chiếc xe được lựa chọn phối màu ngọai thất với phong cách được lấy cảm hứng từ chiếc Lotus Esprit. Chiếc Mini của Simon Cowell được lấy cảm hứng từ chiếc Lotus Esprit Turbo từ bộ phim Điệp viên 007 sản xuất vào năm 1981 mang tên ‘For Your Eyes Only’. Hai phiên bản đặc trưng trong phim, bao gồm một ví dụ màu trắng đã bị phá hủy sau khi Bond kích hoạt tính năng tự hủy. Còn đối với chiếc Mini Remastered, xe được lấy cảm hứng từ Lotus Esprit Turbo bằng đồng cũng xuất hiện trong phim. Chiếc Mini hiện đại hóa độc đáo của Cowell được hoàn thiện trong lớp sơn Lotus Copper Glow bespoke giống với nguyên mẫu Lotus trước đó, với nóc xe màu đen tương phản và vòm bánh xe cũng được phối đen nổi bật. Trang trí hai bên thân xe là họa tiết tương tự trên chiếc Lotus ‘Turbo’ được vẽ bằng tay với màu sắc Sahara Gold. Ở khu vực khác, chiếc Mini Remastered theo chủ đề James Bond được trang bị bộ mâm xe hợp kim 13 inch được sơn bằng màu vàng Sahara với cùm phanh màu đen. Đèn phụ trợ gắn trên cản và đèn pha LED làm hoàn thiện hơn các điểm nổi bật bên ngoài. Xe được trang bị động cơ A-series 1330cc hút khí tự nhiên có nguồn gốc từ một chiếc Mini nguyên bản được nâng cấp lên 83 mã lực. Bên trong nội thất, xe được trang bị chất liệu gỗ veneer với màu sắc Dark American Burr Walnut với sơn mài bóng, bọc da Arctic White và chất liệu Alcantara màu trắng, cũng như mặt số Smiths chiếu sáng bằng đèn LED ngà và viền trang trí sơn Day Tripper. Không giống như Mini ban đầu, phiên bản này được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng bảy inch với Apple CarPlay, Android Auto và hỗ trợ Bluetooth. Nó cũng được trang bị hệ thống âm thanh sáu loa. Hiện tại, mức giá mà Cowell đã trả bao nhiêu cho chiếc bespoke Mini này vẫn là một ẩn số nhưng chắc chắn nó sẽ không rẻ khi một chiếc Mini Remastered tiêu chuẩn bắt đầu ở mức 97.000 USD Video: Chi tiết Mini Remastered by David Brown.