Giá xe Hyundai Elantra tại Việt Nam đang rẻ ngang Accent và Toyota Vios?

Sau ưu đãi Hyundai Elantra MT chỉ còn 529 triệu đồng. Mức giá này khiến Elantra trở này mẫu xe có giá tốt nhất phân khúc sedan cỡ C, thậm chí còn thấp hơn mẫu xe phân khúc dưới là Hyundai Accent AT Đặc biệt với giá đề xuất 542 triệu đồng hay Toyota Vios 1.5E CTV giá 36 triệu đồng. Với các xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2023 cũng có mức giảm đáng kể, cụ thể bản 2.0 AT được giảm khoảng 50 triệu đồng chỉ còn khoảng 680 triệu đồng đi kèm gói phụ kiện 30 triệu đồng. Tuy nhiên mức giảm này chủ yếu ở các đại lý nên tùy chính sách bán hành mà sẽ có sự chênh lệch không đồng đều. Hiện tại, Hyundai Elantra vẫn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước dành cho ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa nhờ đó mà có thể tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng đến hơn 47 triệu đồng tùy theo phiên bản.Hyundai Elantra tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, bao gồm 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0 AT và N-Line có giá bán đề xuất từ 599 - 799 triệu đồng. Xe được định vị cạnh tranh với Mazda3 và Kia K3, tuy nhiên mẫu xe này có mức giá cao hơn so với 2 đối thủ trên. Theo các báo cáo bán hàng thì trong tháng 11/2023, Hyundai Elantra đã có 331 xe được bàn giao, và doanh số cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay đạt 2.497 xe, đứng thứ 3 trong phân khúc sedan hạng C, sau Mazda3 (5.795 xe) và Kia K3 (2.836 xe). Thiết kế của Hyundai Elantra thiên về sự góc cạnh thể thao hơn so với kiểu dáng thông dụng của các đối thủ khác. Xe cũng có 3 tùy chọn gồm máy xăng Gamma II 1.6L cho công suất 128 mã lực, 155 Nm đi kèm hộp số tự động hoặc hộp số sàn 6 cấp. Kế đến là động cơ Nu 2.0L cho công suất 159 mã lực, 193 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cuối cùng là động cơ tăng áp 1.6L cho công suất 204 mã lực, 265Nm đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ngoài ra còn phiên bản thuần thể thao N nhưng không được mở bán thương mại. Tính năng an toàn trên xe cần phải nhắc đến là hệ thống 2 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và cảm biến áp suất lốp. Hyundai không trang bị cảm biến lùi, một trang bị cần thiết đối với nhiều khách hàng cho trang bị này. Video: Đánh giá Hyundai Elantra tại Việt Nam.

