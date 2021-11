Genesis khánh thành trung tâm Genesis House New York trên đất Mỹ

Jay Chang, Giám đốc Toàn cầu của Genesis, cho biết: “ Genesis House của hãng không chỉ là một phòng trưng bày hay một trung tâm trải nghiệm thương hiệu thông thường. Nó là một ốc đảo (oasis) tinh vi, nơi Genesis chia sẻ tới khách hàng những cảm hứng của mình ngay tại trung tâm thành phố New York, cho thế giới thấy rằng chúng tôi là một thương hiệu táo bạo, tiến bộ và mang nét đặc trưng của Hàn Quốc”. Genesis House New York được thiết kế bởi Suh Architects, một công ty có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), sở hữu không gian rộng 4.340 mét vuông. Đây sẽ là địa điểm liên tục diễn ra các chương trình nhằm thu hút sự chú ý của người dân tại New York về “thiết kế, ẩm thực, du lịch, sức khỏe và tương lai của phương tiện giao thông”. Tại Genesis House New York, du khách có thể dùng bữa trong nhà hàng Onjium có diện tích lên đến 890 mét vuông. Đây cũng là chi nhánh nhà hàng đầu tiên của Onjium nằm ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa nước nhà nhằm tôn vinh những câu chuyện cổ và hương vị ẩm thực cao cấp của “xứ sở kim chi”. Thư viện tại Genesis House New York được phụ trách bởi nhà xuất bản Assouline của LVMH, nơi chứa những cuốn sách đặc biệt, những món đồ trưng bày sang trọng cùng những phụ kiện độc đáo đến từ Hàn Quốc. Khu vườn trên sân thượng Genesis House có diện tích 882 mét vuông mang đến cho du khách một tầm nhìn bao quát đến High Line - công viên đường sắt độc đáo mang tính biểu tượng của thành phố New York. Bao quanh toàn bộ khuôn viên khu vườn là phong cảnh truyền thống của Hàn Quốc với cát trắng và sỏi được tổ điểm bởi cây xanh. Phòng trưng bày ở tầng trệt Genesis House mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những mẫu xe Genesis mới nhất trong một không gian rộng rãi. Những chiếc xe tại đây đều được bao quanh bởi nhiều tấm gương lớn nhằm khuếch đại sự tinh xảo trong chế tác và sự hoàn hảo về mặt cơ khí.Genesis House New York tại Mỹ đã bắt đầu mở cửa đón khách hàng vào ngày 19/11, với toàn bộ thông tin chi tiết của tòa nhà cũng như các sản phẩm đều được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn,... Video: Trung tâm Genesis House New York trên đất Mỹ.

Jay Chang, Giám đốc Toàn cầu của Genesis, cho biết: “ Genesis House của hãng không chỉ là một phòng trưng bày hay một trung tâm trải nghiệm thương hiệu thông thường. Nó là một ốc đảo (oasis) tinh vi, nơi Genesis chia sẻ tới khách hàng những cảm hứng của mình ngay tại trung tâm thành phố New York, cho thế giới thấy rằng chúng tôi là một thương hiệu táo bạo, tiến bộ và mang nét đặc trưng của Hàn Quốc”. Genesis House New York được thiết kế bởi Suh Architects, một công ty có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), sở hữu không gian rộng 4.340 mét vuông. Đây sẽ là địa điểm liên tục diễn ra các chương trình nhằm thu hút sự chú ý của người dân tại New York về “thiết kế, ẩm thực, du lịch, sức khỏe và tương lai của phương tiện giao thông”. Tại Genesis House New York, du khách có thể dùng bữa trong nhà hàng Onjium có diện tích lên đến 890 mét vuông. Đây cũng là chi nhánh nhà hàng đầu tiên của Onjium nằm ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa nước nhà nhằm tôn vinh những câu chuyện cổ và hương vị ẩm thực cao cấp của “xứ sở kim chi”. Thư viện tại Genesis House New York được phụ trách bởi nhà xuất bản Assouline của LVMH, nơi chứa những cuốn sách đặc biệt, những món đồ trưng bày sang trọng cùng những phụ kiện độc đáo đến từ Hàn Quốc. Khu vườn trên sân thượng Genesis House có diện tích 882 mét vuông mang đến cho du khách một tầm nhìn bao quát đến High Line - công viên đường sắt độc đáo mang tính biểu tượng của thành phố New York. Bao quanh toàn bộ khuôn viên khu vườn là phong cảnh truyền thống của Hàn Quốc với cát trắng và sỏi được tổ điểm bởi cây xanh. Phòng trưng bày ở tầng trệt Genesis House mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những mẫu xe Genesis mới nhất trong một không gian rộng rãi. Những chiếc xe tại đây đều được bao quanh bởi nhiều tấm gương lớn nhằm khuếch đại sự tinh xảo trong chế tác và sự hoàn hảo về mặt cơ khí. Genesis House New York tại Mỹ đã bắt đầu mở cửa đón khách hàng vào ngày 19/11, với toàn bộ thông tin chi tiết của tòa nhà cũng như các sản phẩm đều được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn,... Video: Trung tâm Genesis House New York trên đất Mỹ.