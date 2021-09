Geely Emgrand, xe Trung Quốc từ 246 triệu đồng "đấu" Hyundai Accent

Tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Geely đã vén màn thế hệ mới của dòng sedan cỡ nhỏ Emgrand. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BMA mới, Geely Emgrand 2022 mới hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn, cảm giác thoải mái hơn và khả năng đáp ứng vô lăng tốt hơn. Bước sang thế hệ mới, Geely Emgrand của Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.638 mm, chiều rộng 1.820 mm, chiều cao 1.460 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Kích thước này ngang ngửa với một số mẫu sedan cỡ C của Nhật Bản hiện đang bán trên thị trường. So với Honda City, Geely Emgrand 2022 dài hơn 85 mm và rộng hơn 72 mm. Trong khi đó, nếu so với Honda Civic, mẫu sedan Trung Quốc này chỉ ngắn hơn 10 mm và rộng hơn 21 mm. Bên ngoài, Geely Emgrand 2022 được thiết kế theo phong cách thông thường thay vì sở hữu kiểu dáng sedan 3 khoang. Trên đầu xe, mẫu sedan cỡ B này được trang bị đèn pha LED, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày mỗi bên, và lưới tản nhiệt với những nan nằm dọc đặc trưng của thương hiệu Geely. Bên dưới xuất hiện hốc đèn sương mù hình tam giác với viền mạ crôm. Chưa hết, Geely Emgrand 2022 còn có đường dập gân mạnh mẽ bên sườn theo phong cách xe châu Âu, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, đường chân kính mạ crôm và bộ vành hợp kim 17 inch, đi với lốp 205/50 R17. Trong khi đó, ở đằng sau, mẫu sedan này lại có cụm đèn hậu LED nối liền với nhau, vắt ngang đuôi xe, cánh gió nhỏ, bộ khuếch tán gió và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong Geely Emgrand 2022 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản, được thể hiện rõ qua mặt táp-lô. Tuy là sedan cỡ B nhưng Geely Emgrand 2022 được trang bị khá hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, đi kèm màn hình 12,3 inch... ... và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này phục vụ hệ thống thông tin giải trí GKUI Smart Ecosystem, hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói và nâng cấp phần mềm qua WiFi. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, hệ thống lọc không khí thông minh CN95... Theo hãng Geely, nhờ cơ sở gầm bệ BMA mới, mẫu sedan cỡ B của Trung Quốc mang đến khoang hành lý rộng rãi hàng đầu phân khúc và tầm nhìn thoáng cho người lái. Ngoài ra, nội thất của xe còn yên tĩnh hơn với độ ồn 37 decibel. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Geely Emgrand 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh làm hoàn toàn bằng nhôm, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hãng Geely khẳng định mẫu xe này có thể giảm tốc từ 100 km/h về vị trí đứng yên trên quãng đường dưới 36 m, ngắn nhất phân khúc. Những trang bị đáng chú ý khác của Geely Emgrand 2022 bao gồm camera toàn cảnh 540 độ, camera hành trình độ phân giải cao và hệ thống cân bằng điện tử Bosch 9.3 ESP tiêu chuẩn. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Geely Emgrand 2022 dao động từ 69.900 - 88.900 Nhân dân tệ (khoảng 246 - 313 triệu đồng). Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, Geely Emgrand 2022 sẽ cạnh tranh với những mẫu xe như Hyundai Accent (Verna), Chevrolet Onix và Honda Greiz (City). Video: Giới thiệu xe sedan Geely Emgrand 2022 mới.

