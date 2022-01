Geely Emgrand L 2022 từ 349 triệu đồng, "đấu" Honda Civic và Kia K3

Mới đây, hãng Geely đã tung ra mẫu sedan mới mang tên Emgrand L tại thị trường quê nhà Trung Quốc. Geely Emgrand L 2022 ra đời nhằm thay thế mẫu xe Emgrand GL vốn đã có mặt trên thị trường Trung Quốc từ năm 2010. Trước khi bị thay thế, Emgrand GL chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Geely trong 8 năm liên tiếp. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Energy Storm mới nhất của thương hiệu Geely, Emgrand L 2022 sở hữu đầu xe khá táo bạo. Tại đây, Emgrand L 2022 không được trang bị lưới tản nhiệt hình thác nước đặc trưng của thương hiệu Geely. Thay vào đó, mẫu sedan này dùng lưới tản nhiệt 2 tầng mới với mắt lưới mắt cáo. Bên trên là lưới tản nhiệt Geely Emgrand L 2022 mới hẹp hơn, được bao quanh bằng viền hình đôi cánh và tích hợp logo của thương hiệu Geely. Trong khi đó, phía dưới là lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, nối liền với dải đèn sương mù trước nằm dọc. Ngoài ra, Geely Emgrand L 2022 còn có cụm đèn pha sắc sảo, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là khe gió nằm dọc cạnh đèn sương mù và tấm ốp gầm giả màu bạc dưới cản trước. Khác với đầu xe, thiết kế sườn xe của Geely Emgrand L 2022 vẫn được bê nguyên từ Emgrand GL sang, trừ bộ vành la-zăng 17 inch. Bộ vành 5 chấu này có thiết kế tua-bin và sơn phối 2 màu. Trong khi đó, ở đằng sau, mẫu xe Trung Quốc này được trang bị cụm đèn hậu khá nhỏ, nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa và nẹp mạ crôm nhỏ. Ở giữa đèn hậu còn có tem chữ nổi "Geely" trong khi cản sau đi kèm khung lắp biển số và nẹp mạ crôm với hai đầu hình chữ "L". Thuộc phân khúc sedan cỡ C, Geely Emgrand L 2022 có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.735 mm, chiều rộng 1.815 mm, chiều cao 1.478 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với Geely Emgrand GL cũ, mẫu xe này dài hơn 10 mm và rộng hơn 13 mm. Bên trong xe là không gian nội thất với thiết kế tối giản với cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nằm độc lập, những nút bấm theo phong cách phím đàn piano và cụm điều khiển trung tâm đặt khá cao. Màn hình cảm ứng 12,3 inch của Emgrand L chạy bằng hệ điều hành Geely Galaxy OS và hỗ trợ tính năng ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí thông minh nhân tạo cũng như ra lệnh bằng cử chỉ. Ngoài ra, xe còn có tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh và hệ thống âm thanh 8 loa. Cuối cùng là hệ thống điều hòa thông minh với tính năng kiểm soát chất lượng không khí, đèn đọc sách điều chỉnh bằng cử chỉ và ghế bọc da lộn. Đáng tiếc là Geely Emgrand L 2022 vẫn dùng động cơ cũ của Emgrand GL. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 141 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm tại dải tua máy 1.600 - 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và không còn hộp số sàn như trước. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Geely Emgrand L 2022 được trang bị nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, có thể phát hiện cả người đi bộ lẫn người đạp xe, hệ thống hỗ trợ lái tự động cấp độ 2, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và nhắc nhở còn hành khách trên hàng ghế sau. Hiện giá xe Geely Emgrand L 2022 vẫn chưa được công bố tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, giá tạm tính của mẫu xe này dao động từ 99.900 - 109.900 Nhân dân tệ (khoảng 349 - 384 triệu đồng). Video; Chi tiết Geely Emgrand L 2022 thế hệ mới tại Trung Quốc.

