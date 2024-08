GAC M8 tới 2,199 tỷ tại Việt Nam, đắt hơn Kia Carnival... liệu có ế?

Thương hiệu GAC Motor đến từ Trung Quốc vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối TC Services. Các sản phẩm đầu tiên của thương hiệu GAC Motor tại Việt Nam đều là những dòng xe được định vị cao cấp nhất hiện nay của họ, bao gồm GAC M8 và GS8. Trong đó, mẫu xe M8 thuộc phân khúc minivan (hay còn gọi là MPV cỡ lớn), được công bố với 3 phiên bản: GL Master, GT Master và GX Master, có giá bán lần lượt là 1,699 tỷ, 1,799 tỷ và 2,199 tỷ đồng. Xét theo kiểu dáng, công năng và mức giá, có thể thấy GAC M8 được định vị cạnh tranh trực tiếp với Toyota Alphard, Volkswagen Viloran và Kia Carnival. GAC M8 tại Việt Nam có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.212 x 1.893 x 1.823 mm, cùng chiều dài trục cơ sở 3.070 mm. So với đối thủ Kia Carnival, M8 dài hơn 57 mm, hẹp hơn 102 mm và cao hơn 48 mm, trong khi trục cơ sở chỉ ngắn hơn 20 mm. Phần đầu xe GAC M8 nổi bật với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ hình tượng sư tử, được tạo nên từ 10 thanh chrome dọc kéo dài từ nắp ca-pô đến cản trước. Hệ thống đèn pha của M8 có khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng với 388 điểm LED. Thân xe M8 được thiết kế với kiểu dáng mặt cắt kim cương, kết hợp cùng bộ mâm 18 inch chế tác từ hợp kim bóng cao cấp. Trên phiên bản cao cấp nhất, logo GAC đặt ở trung tâm bộ mâm có khả năng giữ nguyên vị trí ngay cả khi xe đang di chuyển chứ không bị xoay theo bánh xe. Mẫu xe GAC M8 tại Việt Nam cũng được trang bị cửa lùa điện hai bên và cốp điện phía sau giống như các đối thủ cùng phân khúc. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu hình chữ U, tạo sự hài hòa với thiết kế tổng thể của mẫu minivan này. Bên trong nội thất, toàn bộ ghế ngồi của GAC M8 đều được bọc da cao cấp. Ghế lái có thể điều chỉnh 12 hướng, bao gồm 8 hướng chỉnh điện, 4 hướng hỗ trợ tựa lưng và tích hợp chức năng nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai được trang bị như ghế hạng thương gia trên máy bay, với các tính năng làm mát, sưởi ấm và chế độ massage 10 điểm. Ngoài ra, GAC M8 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng cùng với hệ thống khuếch tán mùi hương. Hàng ghế thứ ba có thể trượt lên xuống để tăng không gian chứa đồ trong khoang hành lý. Khu vực táp-lô của GAC M8 được trang bị màn hình giải trí đa chức năng 14,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12,3 inch. GAC M8 được xây dựng trên nền tảng mô-đun toàn cầu GPMA. Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng tăng áp 2.0T-GDI thế hệ thứ tư của GAC, sản sinh công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Kèm theo đó là hộp số tự động 8 cấp của Aisin (Nhật Bản), hệ dẫn động cầu trước trên cả ba phiên bản. GAC M8 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với nhiều tính năng. Trong số đó đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hoạt động qua các cảm biến và hệ thống camera 360 độ. Công nghệ này cho phép xe tự động tìm chỗ đỗ, lập kế hoạch, tính toán quỹ đạo đỗ xe, cũng như điều khiển vô lăng và tốc độ xe. Xe có tổng cộng 7 túi khí, cùng với các tính năng an toàn chủ động và bị động khác. GAC Motor là hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn tập đoàn ô tô Quảng Châu (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd – GAC Group), được biết đến nhờ mối quan hệ hợp tác liên doanh lâu dài với những hãng Nhật như Toyota, Honda. Xe có tổng cộng 7 túi khí, cùng với các tính năng an toàn chủ động và bị động khác. GAC Motor là hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn tập đoàn ô tô Quảng Châu (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd – GAC Group), được biết đến nhờ mối quan hệ hợp tác liên doanh lâu dài với những hãng Nhật như Toyota, Honda. Với giá bán của GAC M8 dao động từ 1,699 - 2,199 tỷ đồng tại Việt Nam, nhiều người tiêu dùng đã có những phản hồi sôi nổi. Phần lớn người dùng đều cho rằng mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung và dự đoán sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ khác cùng phân khúc của các thương hiệu Nhật, Hàn hay Đức... Ngay ở yếu tố quan trọng nhất là phân khúc người dùng, GAC Motor cũng đã "tự đánh mất" cơ hội của mình tại thị trường Việt khi chọn lựa phân phối phân khúc MPV cao cấp, vốn đã kén khách và lại là một chiếc xe mang thương hiệu Trung Quốc vốn rất khó bán ở Việt Nam. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn là thời gian và đánh giá từ chính người dùng. Video: Ra mắt GAC GS8 và M8 - Xe Trung Quốc giá không rẻ.

Thương hiệu GAC Motor đến từ Trung Quốc vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối TC Services. Các sản phẩm đầu tiên của thương hiệu GAC Motor tại Việt Nam đều là những dòng xe được định vị cao cấp nhất hiện nay của họ, bao gồm GAC M8 và GS8. Trong đó, mẫu xe M8 thuộc phân khúc minivan (hay còn gọi là MPV cỡ lớn), được công bố với 3 phiên bản: GL Master, GT Master và GX Master, có giá bán lần lượt là 1,699 tỷ, 1,799 tỷ và 2,199 tỷ đồng. Xét theo kiểu dáng, công năng và mức giá, có thể thấy GAC M8 được định vị cạnh tranh trực tiếp với Toyota Alphard, Volkswagen Viloran và Kia Carnival. GAC M8 tại Việt Nam có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.212 x 1.893 x 1.823 mm, cùng chiều dài trục cơ sở 3.070 mm. So với đối thủ Kia Carnival, M8 dài hơn 57 mm, hẹp hơn 102 mm và cao hơn 48 mm, trong khi trục cơ sở chỉ ngắn hơn 20 mm. Phần đầu xe GAC M8 nổi bật với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ hình tượng sư tử, được tạo nên từ 10 thanh chrome dọc kéo dài từ nắp ca-pô đến cản trước. Hệ thống đèn pha của M8 có khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng với 388 điểm LED. Thân xe M8 được thiết kế với kiểu dáng mặt cắt kim cương, kết hợp cùng bộ mâm 18 inch chế tác từ hợp kim bóng cao cấp. Trên phiên bản cao cấp nhất, logo GAC đặt ở trung tâm bộ mâm có khả năng giữ nguyên vị trí ngay cả khi xe đang di chuyển chứ không bị xoay theo bánh xe. Mẫu xe GAC M8 tại Việt Nam cũng được trang bị cửa lùa điện hai bên và cốp điện phía sau giống như các đối thủ cùng phân khúc. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu hình chữ U, tạo sự hài hòa với thiết kế tổng thể của mẫu minivan này. Bên trong nội thất, toàn bộ ghế ngồi của GAC M8 đều được bọc da cao cấp. Ghế lái có thể điều chỉnh 12 hướng, bao gồm 8 hướng chỉnh điện, 4 hướng hỗ trợ tựa lưng và tích hợp chức năng nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai được trang bị như ghế hạng thương gia trên máy bay, với các tính năng làm mát, sưởi ấm và chế độ massage 10 điểm. Ngoài ra, GAC M8 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng cùng với hệ thống khuếch tán mùi hương. Hàng ghế thứ ba có thể trượt lên xuống để tăng không gian chứa đồ trong khoang hành lý. Khu vực táp-lô của GAC M8 được trang bị màn hình giải trí đa chức năng 14,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12,3 inch. GAC M8 được xây dựng trên nền tảng mô-đun toàn cầu GPMA. Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng tăng áp 2.0T-GDI thế hệ thứ tư của GAC, sản sinh công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Kèm theo đó là hộp số tự động 8 cấp của Aisin (Nhật Bản), hệ dẫn động cầu trước trên cả ba phiên bản. GAC M8 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với nhiều tính năng. Trong số đó đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hoạt động qua các cảm biến và hệ thống camera 360 độ. Công nghệ này cho phép xe tự động tìm chỗ đỗ, lập kế hoạch, tính toán quỹ đạo đỗ xe, cũng như điều khiển vô lăng và tốc độ xe. Xe có tổng cộng 7 túi khí, cùng với các tính năng an toàn chủ động và bị động khác. GAC Motor là hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn tập đoàn ô tô Quảng Châu (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd – GAC Group), được biết đến nhờ mối quan hệ hợp tác liên doanh lâu dài với những hãng Nhật như Toyota, Honda. Xe có tổng cộng 7 túi khí, cùng với các tính năng an toàn chủ động và bị động khác. GAC Motor là hãng xe thuộc sở hữu của tập đoàn tập đoàn ô tô Quảng Châu (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd – GAC Group), được biết đến nhờ mối quan hệ hợp tác liên doanh lâu dài với những hãng Nhật như Toyota, Honda. Với giá bán của GAC M8 dao động từ 1,699 - 2,199 tỷ đồng tại Việt Nam, nhiều người tiêu dùng đã có những phản hồi sôi nổi. Phần lớn người dùng đều cho rằng mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung và dự đoán sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ khác cùng phân khúc của các thương hiệu Nhật, Hàn hay Đức... Ngay ở yếu tố quan trọng nhất là phân khúc người dùng, GAC Motor cũng đã "tự đánh mất" cơ hội của mình tại thị trường Việt khi chọn lựa phân phối phân khúc MPV cao cấp, vốn đã kén khách và lại là một chiếc xe mang thương hiệu Trung Quốc vốn rất khó bán ở Việt Nam. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn là thời gian và đánh giá từ chính người dùng. Video: Ra mắt GAC GS8 và M8 - Xe Trung Quốc giá không rẻ.