Ford Ranger Raptor X tới 1,6 tỷ tại Campuchia, có về Việt Nam?

Tại Campuchia, giá xe Ford Ranger Raptor X 2022 có mức bán phân phối chính hãng không hề rẻ, lên đến 71.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng). Giá bán cho phiên bản Raptor X 2022 tại Campuchia cao hơn 400 triệu đồng so với giá niêm yết 1,202 tỷ đồng cho phiên bản Ranger Raptor tại Việt Nam. Tương tự như thị trường Việt Nam, Ford Ranger Raptor tại Campuchia được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. So với Ranger Raptor thông thường, phiên bản Ford Ranger Raptor X 2022 mới khác biệt ở ngoại thất. Cụ thể, xe được trang trí theo phong cách “Over the Top” với bộ tem sọc đôi màu đen, viền cam, kéo dài từ đầu xe ra phía sau. Thanh móc kéo xe ở cản trước được sơn màu can “ton sur ton” với đường viền trang trí. Xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm hợp kim 17 inch sơn màu đen (Asphalt Black Matte) đo kèm với bộ lốp địa hình BF Goodrich dòng All-Terrain KO2 (285/70R17). Không có thay đổi nào về Động cơ và Hệ truyền động. Xe vẫn sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L tăng áp kép (biturbo) công nghệ EcoBlue TDCi cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4x4) thông qua hộp số tự động 10 cấp có lẫy chuyển số trên vô lăng, xe đi kèm với khóa vi sai cầu sau điện tử. Mặc dù Ford Ranger đã được lắp ráp tại Việt Nam với nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, chỉ riêng phiên bản hiệu năng cao – Ranger Raptor vẫn tiếp tục duy trì nhập khẩu từ Thái Lan. Sắp tới, Ford Việt Nam sẽ sớm đưa về nước phiên bản của mẫu xe bán tải Ford Ranger Raptor X 2022 mới nhất để khách hàng có thêm lựa chọn. Khi tìm hiểu, hiện tại Ford Ranger phiên bản Raptor đang rất hút hàng tại các đại lý. Số lượng xe về đại lý không đủ để giao khách cọc chờ mua xe. Để “thuận mua vừa bán” và nhận xe sớm, người mua sẽ chi thêm không dưới 80 triệu đồng vào tiền phụ kiện, điều này khiến giá lăn bánh của Ranger Raptor bị đẩy lên khá cao. Trên thực tế, đối với những khách hàng đang tìm mua xe bán tải với chi phí mua xe rộng rãi, yêu thích dòng xe Ford Ranger và tâm lý mua xe chuộng xe nhập, thì hiện tại Ranger Raptor chính là phiên bản duy nhất mà người mua có thể tìm đến, trong bối cảnh tất cả các phiên bản còn lại đã chuyển sang lắp ráp trong nước. Tại Việt Nam, dòng bán tải Ford Ranger Raptor khá được ưa chuộng, đây là sự lựa chọn của đa số khách hàng mua bán tải đề cao tiêu chí vận hành và trang bị hấp dẫn, đặc biệt là những món “đồ chơi” như phuộc Fox. Xét trong phân khúc bán tải cỡ trung hiện năng, Ford Ranger Raptor là lựa chọn chơi bán tải hiệu năng cao hiếm hoi. Video: Chi tiết Ford Ranger Raptor X 2022 mới.

