Ford Ranger 2023 tại Trung Quốc sở hữu nhiều "đồ chơi" off-road xịn sò

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, Jiangling Ford đã mang đến mẫu Ford Ranger thế hệ mới được lắp ráp nội địa, với những thay đổi nhỏ so với các xe Ford Ranger 2023 mới đang bán ở nhiều thị trường thế giới hiện nay, trong đó có cả Việt Nam. Về ngoại hình, mặt trước của Ford Ranger thế hệ mới được sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc vẫn áp dụng thiết kế quen thuộc so với xe đang bán tại Việt Nam bao gồm lưới tản nhiệt phía trước lớn, cụm đèn pha LED to hình chữ C nhưng thanh ngang chia đôi lưới tản nhiệt không chỉ được sơn đen mà có đường chỉ màu cam để tạo tính tương phản tốt hơn. Tiếp theo đó, Ford Ranger 2023 mới ra mắt tại Trung Quốc có phần cản va trước to hơn, kéo dài ra hết đầu xe, điều này giúp cho mặt tiền xe sáng sủa và hầm hố hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị sẵn móc khóa chuyên dụng dành cho off-road. Nhìn từ bên hông và phía sau, xe mới vẫn là kiểu dáng xe bán tải tiêu chuẩn, với khoang lái hai hàng ghế và khoang chở hàng phía sau, phía trên thân xe có giá để hành lý dày dặn. Đồng thời, đèn hậu của xe mới áp dụng thiết kế "hình số 8" và hơi nhô ra ngoài, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Ford. Tuy nhiên, chi tiết ống thở có sẵn và bộ mâm độ rất kỳ công của Ford Ranger sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc, có thể sớm được các dân chơi xe bán tải độ tại Việt Nam để mắt đến. Ở phần nội thất, Ford Ranger 2023 mới ra mắt tại Trung Quốc vẫn sẽ được trang bị bảng đồng hồ LCD kích thước 12 inch và tùy chọn màn hình cảm ứng đa phương tiện trung tâm 10,1 inch hoặc 12 inch, đồng thời được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 mới nhất, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay.Ngoài ra, chiếc xe Ford Ranger 2023 sản xuất tại Trung Quốc còn hỗ trợ các chức năng như video 360 độ và điều khiển từ xa bằng điện thoại di động. Chiếc xe mới sẽ cung cấp động cơ 4 xi-lanh 2.0T và động cơ diesel tăng áp 3.0T, đồng thời sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid lần đầu tiên trên Ford Ranger 2023. Các biến thể này sẽ được cung cấp hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động 10 cấp. Hơn nữa, mẫu xe này cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản hiệu suất cao được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.7 lít và quan trọng là, Ford Ranger 2023 thuần điện cũng được tiết lộ sẽ sớm ra mắt trong tương lai tại Trung Quốc. ideo: Xem chi tiết xe bán tải Ford Ranger 4X4 2023.

