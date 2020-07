Ford Mustang Shelby GT500 lịch sử có giá rẻ bất ngờ

Đối với những tín đồ xe hơi hoặc những người hâm mộ điện ảnh, chiếc xe cơ bắp Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor đời 1967 đã trở thành biểu tượng đại chúng. Nhiều mẫu Mustang cổ cũng được chủ nhân nâng cấp để có ngoại hình tương đương với siêu phẩm từng góp mặt trong bộ phim bom tấn của năm 2000. Chiếc xe này đang được showroom Al-Ain Class Motors tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) với mức giá xe Ford Mustang Shelby GT500 là 1,3 triệu AED, tức khoảng 353.982 USD. Đây chắc chắn là một mức giá khá hời nếu so sánh với chiếc Mustang Eleanor từng được đấu giá tại sự kiện Mecum đầu năm nay có giá trị lên đến 852.500 USD. Có đến 11 chiếc Mustang Eleanor được chế tạo để thực hiện bộ phim, nhưng chỉ có 3 chiếc có khả năng vận hành đầy đủ như một chiếc xe thật. Những chiếc xe này được sản xuất bởi Cinema Vehicle Services, nhà thiết kế xe hơi Chip Foose và Steve Stanford. Được nâng cấp từ chiếc Ford Mustang Fastback 1967, chiếc xe sở hữu màu sơn ngoại thất đặc trưng Dupont Pepper Grey cùng gói ngoại thất được thiết kế bởi Steve Stanford. Sau đó, chiếc xe được Cinema Vehicle Services và Chip Foose điều chỉnh lại để đưa ra phiên bản cuối cùng, góp mặt trong bộ phim do tài tử Nicolas Cage đóng vai chính. Một số nâng cấp ngoại thất nổi bật của chiếc xe bao gồm nắp capo với nhiều khe hút gió cỡ lớn cùng dây cố định, lưới tản nhiệt được loại bỏ logo Mustang, hệ thống đèn trợ sáng, bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch đặc trưng, hệ thống ống xả nằm về 2 bên thân xe, cụm đèn hậu kích thước lớn… Xe còn sở hữu bộ tem thể thao màu đen kéo dài từ đầu xe đến tận đuôi. Nội thất của xe được nâng cấp với vô lăng ốp gỗ, bàn đạp ga, côn và phanh bằng nhôm, cần số của thương hiệu Hurst đi kèm nút bấm “Go Baby Go”. Đặc biệt, khu vực taplo của xe được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm đến từ thương hiệu Pioneer. Ghế trên xe sử dụng chất liệu da thật màu đen. Ngoài ra, xe vẫn có thêm 2 ghế sau với không gian khá hạn chế. Đặc biệt, hãng độ còn nâng cấp chiếc xe với bộ dây đai an toàn 6 điểm của thương hiệu G-Force. Khu vực taplo, tựa tay trung tâm cũng như bảng đồng hồ taplo được độ thêm logo "Gone in 60 Seconds Eleanor", đi kèm là chữ ký của Carroll Shelby. Đặc biệt, chiếc xe này có thêm nút kích hoạt hệ thống NOS, giúp tăng cường công suất thêm cho xe khi cần tăng tốc. Nếu vẫn sử dụng hệ thống vận hành nguyên bản, chiếc xe sẽ sở hữu động cơ OHV V8 Supercharged dung tích 5,8 L cùng bộ ống nạp của Edelbrock và bình NOS đặt ở cốp sau. Công suất của xe có thể lên đến 650 mã lực. Chiếc xe Ford Mustang Shelby GT500 hàng hiếm này hiện trong trạng thái khá nguyên bản với đồng hồ odo vừa chạm mức 1.000 dặm, tức khoảng 1.600 km. Video: Ford Mustang Shelby GT500 trong "Gone in 60 Seconds".

