Ford Mustang Mach-E và những sự thật khiến bạn bất ngờ

Để giúp những phóng viên và khách hàng thân thiết nhất có cái nhìn đầu tiên về Ford Mustang Mach-E mới, hãng xe Mỹ đã mang đến Triển lãm Los Angeles một số nguyên mẫu của chiếc xe này. Tuy không phải là GT, nhưng biến thể Premium với gói nâng cấp pin cũng đã đủ để mọi người cảm thấy được khả năng vận hành của mẫu xe này. Ở biến thể này, chiếc xe sẽ có công suất 332 mã lực và khả năng tăng tốc lên 100 km/h đâu đó ở khoảng 5 giây. Ban đầu, chiếc xe êm ái không thua gì những chiếc xe gia đình khác khi di chuyển vòng quanh các tuyến phố. Tiếp đến, Ford đưa chiếc xe đến một sân bay địa phương, nơi đó, chiếc Mach-E thực sự đã thể hiện sức mạnh. Nó làm cho tất cả mọi người lưng dính vào ghế khi tăng tốc, kể cả khi ngồi ghế phụ, họ cũng đã được trải nghiệm một cảm giác của Mustang trên một chiếc xe năm chỗ. Tuy chưa phải là bản hoàn thiện bán ra thương mại, nhưng nội thất của chiếc Mach-E nguyên mẫu cũng đủ khiến cho mọi người thích nó. Với tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh, toàn bộ phần trần xe giờ đây là kính, và nó không thể đóng lại hay che phủ được. Những theo những thông tin đến từ Ford, việc có cửa sổ trời thế này sẽ giúp khoang nội thất trở nên thoáng đãng hơn. Như đã nói phía trên, trước khi được đưa vào sân bay, xe điện Ford Mustang Mach-E đã được thử nghiệm tại một số dãy nhà và Ford đã tạo ra một bài thử nghiệm zigzag vượt qua các cột mốc có sẵn. Đây là một bài thử nghiệm tuyệt vời để đánh giá hệ thống treo và khả năng linh hoạt của xe, và Mach-E đã không làm mọi người thất vọng. Nhiều người chọn mua Mustang vì hệ thống giảm xóc cứng và thể thao của nó. Được đặt tên là Mustang Mach-E, chiếc xe điện này cũng sở hữu đặc điểm này. Tuy có một chút thoải mái và êm hơn so với đàn anh thể thao hai cửa, nhưng chiếc xe cho người lái cảm nhận được độ cứng và các gờ giảm tốc ở nội thành LA. Khi trải nghiệm Mustang Mach-E hoàn toàn mới trên các con phố LA, mọi người đã có được các nhìn về chiều cao của xe so với các phương tiện xung quanh. Là một chiếc crossover, tuy nhiên Mach-E lại cho hành khách cảm giá không quá cao so như những chiếc SUV hay crossover khác. Chắc chắn là nó cao hơn Mustang! Nhắc lại một lần nữa, khoang nội thất chưa được hoàn thiện, tuy nhiên nó mang lại cho những khách hàng trải nghiệm về một khoang nội thất tốt nhát của một chiếc xe với tên gọi Mustang. Chắc chắn nó rộng rãi hơn Mustang thông thường, thêm vào đó, những chất liệu giả da và cách mà hãng bố trí đã tạo cho khách hàng cảm thấy ấn tượng với khoang nội thất của chiếc crossover này. Giống với những chiếc xe điện khác, khi động cơ không còn được trang bị ở phía trước, nơi đây sẽ được tận dụng thành cốp xe. Ở Mach-E, Ford đã tinh tế thêm vào cốp trước một số lỗ thoát nước, vì thế nó có thể trở thành một khoang để chứa đá. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thoải mái hơn trong việc bỏ các đồ vật dơ bẩn vào cốp này vì nó có thể dễ dành dọn rửa. Nội thất bên trong cũng có nhiều hộc đồ dành cho các túi đồ nhỏ hơn. Nhằm hoàn thiện chiếc xe điện đầu tiên với tên Mustang, đội ngũ phát triển đã thêm vào một số âm thanh giả định âm thanh đến từ động cơ xe (vì xe điện không có tạo ra tiếng động). Các loa đặt ở bên trong và ngoài của xe kết hợp hoàn hảo, tạo ra một âm thanh không quá “giả” khi so với những âm thanh thật trên những chiếc xe thể thao khác. Video: Chi tiết xe điện Ford Mustang Mach-E mới.

Để giúp những phóng viên và khách hàng thân thiết nhất có cái nhìn đầu tiên về Ford Mustang Mach-E mới , hãng xe Mỹ đã mang đến Triển lãm Los Angeles một số nguyên mẫu của chiếc xe này. Tuy không phải là GT, nhưng biến thể Premium với gói nâng cấp pin cũng đã đủ để mọi người cảm thấy được khả năng vận hành của mẫu xe này. Ở biến thể này, chiếc xe sẽ có công suất 332 mã lực và khả năng tăng tốc lên 100 km/h đâu đó ở khoảng 5 giây. Ban đầu, chiếc xe êm ái không thua gì những chiếc xe gia đình khác khi di chuyển vòng quanh các tuyến phố. Tiếp đến, Ford đưa chiếc xe đến một sân bay địa phương, nơi đó, chiếc Mach-E thực sự đã thể hiện sức mạnh. Nó làm cho tất cả mọi người lưng dính vào ghế khi tăng tốc, kể cả khi ngồi ghế phụ, họ cũng đã được trải nghiệm một cảm giác của Mustang trên một chiếc xe năm chỗ. Tuy chưa phải là bản hoàn thiện bán ra thương mại, nhưng nội thất của chiếc Mach-E nguyên mẫu cũng đủ khiến cho mọi người thích nó. Với tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh, toàn bộ phần trần xe giờ đây là kính, và nó không thể đóng lại hay che phủ được. Những theo những thông tin đến từ Ford, việc có cửa sổ trời thế này sẽ giúp khoang nội thất trở nên thoáng đãng hơn. Như đã nói phía trên, trước khi được đưa vào sân bay, xe điện Ford Mustang Mach-E đã được thử nghiệm tại một số dãy nhà và Ford đã tạo ra một bài thử nghiệm zigzag vượt qua các cột mốc có sẵn. Đây là một bài thử nghiệm tuyệt vời để đánh giá hệ thống treo và khả năng linh hoạt của xe, và Mach-E đã không làm mọi người thất vọng. Nhiều người chọn mua Mustang vì hệ thống giảm xóc cứng và thể thao của nó. Được đặt tên là Mustang Mach-E, chiếc xe điện này cũng sở hữu đặc điểm này. Tuy có một chút thoải mái và êm hơn so với đàn anh thể thao hai cửa, nhưng chiếc xe cho người lái cảm nhận được độ cứng và các gờ giảm tốc ở nội thành LA. Khi trải nghiệm Mustang Mach-E hoàn toàn mới trên các con phố LA, mọi người đã có được các nhìn về chiều cao của xe so với các phương tiện xung quanh. Là một chiếc crossover, tuy nhiên Mach-E lại cho hành khách cảm giá không quá cao so như những chiếc SUV hay crossover khác. Chắc chắn là nó cao hơn Mustang! Nhắc lại một lần nữa, khoang nội thất chưa được hoàn thiện, tuy nhiên nó mang lại cho những khách hàng trải nghiệm về một khoang nội thất tốt nhát của một chiếc xe với tên gọi Mustang. Chắc chắn nó rộng rãi hơn Mustang thông thường, thêm vào đó, những chất liệu giả da và cách mà hãng bố trí đã tạo cho khách hàng cảm thấy ấn tượng với khoang nội thất của chiếc crossover này. Giống với những chiếc xe điện khác, khi động cơ không còn được trang bị ở phía trước, nơi đây sẽ được tận dụng thành cốp xe. Ở Mach-E, Ford đã tinh tế thêm vào cốp trước một số lỗ thoát nước, vì thế nó có thể trở thành một khoang để chứa đá. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thoải mái hơn trong việc bỏ các đồ vật dơ bẩn vào cốp này vì nó có thể dễ dành dọn rửa. Nội thất bên trong cũng có nhiều hộc đồ dành cho các túi đồ nhỏ hơn. Nhằm hoàn thiện chiếc xe điện đầu tiên với tên Mustang, đội ngũ phát triển đã thêm vào một số âm thanh giả định âm thanh đến từ động cơ xe (vì xe điện không có tạo ra tiếng động). Các loa đặt ở bên trong và ngoài của xe kết hợp hoàn hảo, tạo ra một âm thanh không quá “giả” khi so với những âm thanh thật trên những chiếc xe thể thao khác. Video: Chi tiết xe điện Ford Mustang Mach-E mới.