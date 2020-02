Ford Mustang 2020 sở hữu chữ ký Carroll Shelby hơn 2,9 tỷ đồng

Shelby American đã từng mô tả chiếc xe như một sự kết hợp của vẻ đẹp vô song với các nét nổi loạn tiềm ẩn. Và bí mật đằng sau khối sức mạnh 825 mã lực bên dưới tấm mui Ford Mustang 2020 mới chính là bộ siêu nạp Whipple, bổ sung sức mạnh cho động cơ Coyote V8 5.0 lít. Để hoàn thiện mẫu xe, phía công ty tuyên bố đã dành tới 2 năm qua để chế tạo và tinh chỉnh chiếc xe một cách cẩn thận. Vậy bên cạnh khối công suất 825 sức ngựa cùng một vài nâng cấp hiệu năng, liệu khách hàng sẽ tìm thấy sự khác biệt so với những biến thể Super Snake? Với Ford Carroll Shelby Signature Series 2020, câu trả lời chính là 2 chữ “chắc chắn”! Đặt vấn đề thương hiệu sang một bên, Shelby American đã rất chú ý tới khả năng xử lý, đánh lái của chiếc xe. Danh sách trang bị tăng cường bao gồm các kẹp phanh 6 và 4 piston từ Brembo, hệ thống treo thích ứng từ Ford Performance, bộ mâm xe bằng chất liệu hợp kim nhôm với kích thước 20 x 11 inch, các bán trục hiệu suất,… Bước vào bên trong, khoang nội thất ngay lập tức mang tới sự khác biệt so với hầu hết những chiếc Mustang thông thường khi sở hữu huy hiệu CSM, cụm đồng hồ tốc độ chuẩn Shelby, thảm trải sàn cùng các bậc cửa tùy chỉnh theo sở thích khách hàng, cũng như bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ da rắn bởi chuyên gia nội thất - Katzkin. Do trang bị khối máy siêu nạp, Shelby khuyến nghị các chủ xe sử dụng nhiên liệu xăng 91-octan, thay vì 87 octan như trên động cơ nguyên bản. “Từ phong cách ngoại thất tinh tế nhưng mang đậm tính hiệu quả tới khả năng xử lý và khối sức mạnh tuyệt vời, đây chính thức là mẫu xe cơ bắp tuyệt vời nhất trong lịch sử Shelby American,” trích lời ông Gary Patterson – Chủ tịch Shelby Mỹ. “Với hiệu suất vận hành đáng nể, mẫu Shelby này có thể được ví như một chiến binh tối thượng, một nhà vô địch sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào trên võ đài.” Cuối cùng, đề cập tới các tùy chọn bổ sung, bạn sẽ có 4 lựa chọn. Mức giá xe Ford Mustang 2020 sở hữu chữ ký Carroll Shelby khởi điểm từ 127.795 USD (khoảng hơn 2,9 tỷ đồng) khi chưa bao gồm các tùy chọn. Ngoài các đường sơn sọc, lồng cuộn tại khoang sau và các màu sơn độc đáo, Shelby American còn cung cấp thêm gói trang bị widebody, mang tới 1 diện mạo “phình to” sang 2 bên, tăng vẻ bề thế cho chiếc Mustang của bạn. Video: Chi tiết Ford Carroll Shelby Signature Series 2020.

