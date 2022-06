Ford Focus 2022 - xe gia đình "ngon, bổ, rẻ" sắp trở thành hàng hiếm

Tại triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Ford đã mang phiên bản mới của dòng xe cỡ C Focus đến trưng bày và giới thiệu. Cũng trong sự kiện này, hãng Ford đã công bố giá bán của Ford Focus 2022 mới tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, tại thị trường tỷ dân này, Ford Focus 2022 được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Racing Edition (Sedan), Racing Edition (Hatchback), ST-Line (Sedan/Hatchback) và S Edition (Sedan/Hatchback). Giá xe Ford Focus 2022 dao động từ 119.800 - 145.800 Nhân dân tệ (khoảng 419 - 510 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, Ford Focus đã được thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Có được điều đó là nhờ Trung tâm Thiết kế của Ford Trung Quốc, đặt tại thành phố Thượng Hải. Sự thay đổi của Ford Focus 2022 được thể hiện rõ nét nhất ở thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen. Lưới tản nhiệt này nối liền với cụm đèn pha hai bên thay vì tách riêng như trước. Tiếp đến là cụm đèn pha sắc sảo, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm hình thang với mắt lưới hình tổ ong tương tự lưới tản nhiệt, cản trước và khe gió mới ở hai góc đầu xe. Trái ngược với đầu xe, thiết kế bên sườn của Ford Focus 2022 gần như giữ nguyên như trước, trừ vành la-zăng. Thiết kế đuôi xe cũng không thay đổi nhiều, chỉ có thêm cản sau mới. Nếu muốn sở hữu xe thể thao hơn, khách hàng Trung Quốc có thể chọn mua Ford Focus ST-Line hoặc S Edition. Ở 2 phiên bản này, xe sẽ được trang bị vành hợp kim 18 inch, đi với lốp Michelin PS4 có kích thước 235/40 R18, cùm phanh màu đỏ và 2 ống xả hình tròn nằm bên phải. Tuy nhiên, phiên bản S Edition có thêm logo riêng và đề-can trang trí theo phong cách xe đua trên nắp ca-pô cũng như bên sườn. Bên trong Ford Focus 2022 là không gian nội thất có 3 cách phối màu, bao gồm đen tuyền, đen - cam và đen - đỏ. Ở bản ST-Line, xe sẽ có thêm chỉ khâu màu đỏ nhằm nhấn mạnh vẻ thể thao. Trên ghế và ốp bậc cửa đều có logo "ST-Line" như dấu hiệu nhận biết. Trong khi đó, bản S Edition lại có những điểm nhấn "tông xuyệt tông" với ngoại thất như chỉ khâu và dây đai an toàn. Trên ghế của phiên bản này cũng thêu logo "S Edition". Không để người tiêu dùng thất vọng, hãng Ford đã trang bị vô lăng, cần số, cụm điều khiển trung tâm và ghế đều được bọc da cho mẫu xe hạng C này. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng 12,3 inch phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC 4, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và 2 cổng USB cho hàng ghế sau. Đó là chưa kể đến hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 của xe. "Trái tim" của Ford Focus 2022 tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,9 giây. So với động cơ 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp của Ford Focus cũ, máy xăng mới mạnh hơn 3 mã lực nhưng cho khả năng tăng tốc nhanh hơn 1 giây. Đặc biệt, Ford Focus 2022 không còn dùng núm xoay chuyển số như phiên bản cũ nữa mà thay bằng cần số truyền thống. Hai bản ST-Line và S Edition sẽ có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái là Tiêu chuẩn, Tiết kiệm và Thể thao. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson trước và độc lập đa liên kết phía sau. 2 phiên bản ST-Line và S Edition sẽ được cải tiến hệ thống treo để mang đến cảm giác lái thể thao hơn đồng thời hạ thấp gầm thêm 10 mm. Hiện nay, Ford Focus đã bị ngừng bán tại nhiều thị trường trên thế giới như Bắc Mỹ và Việt Nam. Vào năm 2024, mẫu xe này sẽ tiếp tục bị "khai tử" tại châu Âu. Do đó, Ford Focus rất có thể sẽ trở thành "hàng hiếm" trong tương lai. Video: Xem chi tiết xe Ford Focus facelift 2022 thế hệ mới.

