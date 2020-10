Ford Everest bất ngờ giảm tới 200 triệu đồng tại Việt Nam

Khác với Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Ford Everest nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo quy định mới của chính phủ. Trong nhiều tháng gần đây, các đại lý Ford liên tục chạy các ưu đãi lớn nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho mẫu xe này, bao gồm cả ưu đãi về giá và phụ kiện đi kèm. Theo khảo sát, một đại lý Ford tại TP. HCM hiện đang giảm giá Ford Everest 2020 bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức niêm yết hiện còn 1,299 tỷ đồng, tức giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời tặng 80 triệu đồng phụ kiện chính hãng. Thực tế, mức giảm sâu cho Ford Everest 2020 lần này không áp dụng tại toàn hệ thống mà tùy thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý. Bên cạnh mức giảm sâu, một số đại lý khác hiện vẫn đang áp dụng mức giảm từ 60 - 90 triệu đồng cho phiên bản này. Tương tự, phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 hiện cũng được ưu đãi từ 80 triệu đồng (chưa bao gồm quà tặng phụ kiện), hạ giá xe xuống còn 1,1 tỷ đồng. Phiên bản Trend 2.0L AT 4x2 có giá niêm yết 1,112 tỷ đồng nay cũng được một số đại lý áp dụng mức giảm 90 đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý tại Hà Nội cũng áp dụng ưu đãi giá tương tự với cả 2 phiên bản Ford Everest Titanium đều được giảm từ 90 - 100 triệu đồng. Phiên bản 2.0L AT 4x2 áp dụng mức ưu đãi 120 triệu đồng khiến giá xe hạ xuống chỉ còn từ 992 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi hợp đồng mua xe Ford Everest bản Ambiente cũng được giảm trực tiếp từ 115 - 120 triệu đồng tại một số đại lý. Sau khuyến mãi, giá xe Ford Everest tại Hà Nội chỉ còn từ 879 triệu đồng với bản Ambiente 2.0L MT 4x2 và 937 triệu đồng cho bản Ambiente 2.0L AT 4x2. Đặc biệt, các mức ưu đãi cho tất cả các phiên bản Ford Everest bản Ambiente này đều chưa bao gồm gói quà tặng phụ kiện giá trị tùy theo chính sách từng đại lý và áp dụng cho các đời xe 2020. Về phía hãng, hiện tại, Ford Việt Nam cũng đang áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với mẫu xe Ford Everest. Cụ thể, khách hàng mua xe Everest sẽ được hỗ trợ một phần phí trước bạ trị giá 20 Triệu đồng với bản Titanium, 50 triệu đồng với bản Trend và 75 triệu đồng với bản Ambiente. Tổng hợp các ưu đãi hiện có, khách mua xe Everest tại thời điểm này có thể tiết kiệm đến hàng trăm triệu đồng.Ford Everest 2020 mới chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 02/2020 với nhiều nâng cấp nội thất và bổ sung trang bị hiện đại. Mẫu xe này hiện đang sử dụng chung nền tảng khung gầm với "vua bán tải" Ford Ranger tại Việt Nam cùng 2 lựa chọn động cơ bao gồm 2.0L Turbo đơn và 2.0L Turbo kép, kết nối với hộp số tự động 10 cấp hoặc 6 cấp. Các đối thủ cạnh tranh của Ford Everest trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt bao gồm Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe và Mitsubishi Pajero Sport. Tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2020, tổng lượng xe Ford Everest tiêu thụ tại thị trường Việt đạt 3.532 xe, kém xa Toyota Fortuner với 5.158 xe và Hyundai Santa Fe với 7.030 xe. Video: Đánh giá Ford Everest 2020 tại Việt Nam.

Khác với Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Ford Everest nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo quy định mới của chính phủ. Trong nhiều tháng gần đây, các đại lý Ford liên tục chạy các ưu đãi lớn nhằm tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho mẫu xe này, bao gồm cả ưu đãi về giá và phụ kiện đi kèm. Theo khảo sát, một đại lý Ford tại TP. HCM hiện đang giảm giá Ford Everest 2020 bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức niêm yết hiện còn 1,299 tỷ đồng, tức giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời tặng 80 triệu đồng phụ kiện chính hãng. Thực tế, mức giảm sâu cho Ford Everest 2020 lần này không áp dụng tại toàn hệ thống mà tùy thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý. Bên cạnh mức giảm sâu, một số đại lý khác hiện vẫn đang áp dụng mức giảm từ 60 - 90 triệu đồng cho phiên bản này. Tương tự, phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 hiện cũng được ưu đãi từ 80 triệu đồng (chưa bao gồm quà tặng phụ kiện), hạ giá xe xuống còn 1,1 tỷ đồng. Phiên bản Trend 2.0L AT 4x2 có giá niêm yết 1,112 tỷ đồng nay cũng được một số đại lý áp dụng mức giảm 90 đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý tại Hà Nội cũng áp dụng ưu đãi giá tương tự với cả 2 phiên bản Ford Everest Titanium đều được giảm từ 90 - 100 triệu đồng. Phiên bản 2.0L AT 4x2 áp dụng mức ưu đãi 120 triệu đồng khiến giá xe hạ xuống chỉ còn từ 992 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi hợp đồng mua xe Ford Everest bản Ambiente cũng được giảm trực tiếp từ 115 - 120 triệu đồng tại một số đại lý. Sau khuyến mãi, giá xe Ford Everest tại Hà Nội chỉ còn từ 879 triệu đồng với bản Ambiente 2.0L MT 4x2 và 937 triệu đồng cho bản Ambiente 2.0L AT 4x2. Đặc biệt, các mức ưu đãi cho tất cả các phiên bản Ford Everest bản Ambiente này đều chưa bao gồm gói quà tặng phụ kiện giá trị tùy theo chính sách từng đại lý và áp dụng cho các đời xe 2020. Về phía hãng, hiện tại, Ford Việt Nam cũng đang áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với mẫu xe Ford Everest. Cụ thể, khách hàng mua xe Everest sẽ được hỗ trợ một phần phí trước bạ trị giá 20 Triệu đồng với bản Titanium, 50 triệu đồng với bản Trend và 75 triệu đồng với bản Ambiente. Tổng hợp các ưu đãi hiện có, khách mua xe Everest tại thời điểm này có thể tiết kiệm đến hàng trăm triệu đồng. Ford Everest 2020 mới chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 02/2020 với nhiều nâng cấp nội thất và bổ sung trang bị hiện đại. Mẫu xe này hiện đang sử dụng chung nền tảng khung gầm với "vua bán tải" Ford Ranger tại Việt Nam cùng 2 lựa chọn động cơ bao gồm 2.0L Turbo đơn và 2.0L Turbo kép, kết nối với hộp số tự động 10 cấp hoặc 6 cấp. Các đối thủ cạnh tranh của Ford Everest trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt bao gồm Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe và Mitsubishi Pajero Sport. Tính từ đầu năm đến hết tháng 09/2020, tổng lượng xe Ford Everest tiêu thụ tại thị trường Việt đạt 3.532 xe, kém xa Toyota Fortuner với 5.158 xe và Hyundai Santa Fe với 7.030 xe. Video: Đánh giá Ford Everest 2020 tại Việt Nam.