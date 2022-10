Ford Escape 2023 ra mắt, ngoại hình bắt mắt, giá niêm yết từ 660 triệu

Khi Escape 2019 trình làng, mẫu xe này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế có phần hơi thiếu điểm nhấn. Trong năm 2021, Escape đạt doanh số 145.415 xe tại Bắc Mỹ, giảm 18,5% so với cùng kỳ 2020 và tỏ ra yếu thế hơn trước đối thủ Toyota RAV4. Đây là một phần động lực thúc đẩy Ford đẩy nhanh tiến độ phát hành phiên bản facelift. Bước sang phiên bản mới nhất , Escape đã mang nhiều đường nét thiết kế mạnh mẽ và vuông vức hơn. Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, đèn pha hầm hố và sắc cạnh hơn, tổng thể khá giống chiếc Ford Territory hiện đang bán tại Việt Nam. Nắp capo được làm thấp hơn, lưới tản nhiệt cỡ lớn và các khe hút gió được làm mới. Thiết kế bên sườn và đằng sau của Ford Escape 2023 không thay đổi nhiều. Hãng chỉ bổ sung tạo hình mới bên trong đèn hậu cho mẫu SUV cỡ C này. Tiếp đến, Ford Escape 2023 có cách đặt tên thông dụng và dễ tiếp cận hơn cho người dùng với 3 phiên bản Escape tiêu chuẩn là Base, Active và Platinum, các bản ST-Line phong cách thể thao và 2 bản động cơ hybrid. Riêng phiên bản ST-Line được bổ sung bộ bodykit bổ sung mặt ca lăng dạng lưới màu đen, cánh lướt gió phía sau, tấm chống trượt phía sau mới, tấm ốp cùng màu thân xe, mâm xe mới và vô lăng đáy phẳng. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Ford Escape 2023 không có sự thay đổi về trang bị nội thất. Xe vẫn được trang bị màn hình thông tin giải trí 13,2 inch, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và sạc không dây. Escape sở hữu hệ thống an toàn hiện đại bao gồm: Cruise Control thông minh, hỗ trợ phanh lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, camera 360 độ, cảm ứng đỗ xe phía sau... Các tùy chọn động cơ của Escape 2023 vẫn được giữ nguyên, bao gồm: động cơ 1.5L EcoBoost tăng áp, 2.0L EcoBoost tăng áp, động cơ 2.5L hybrid 4 và động cơ 2.5L plug-in hybrid. Giá khởi điểm tham khảo mới cho Ford Escape 2023 là 27.500 USD (khoảng 660 triệu VNĐ) chưa bao gồm thuế và các loại phí đi kèm. >>> Mời độc giả xem thêm video

