Ford Edge 2023 lộ thiết kế lột xác, kích thước ngang "đàn anh" Explorer

Ford Edge thế hệ thứ 2 đã được tung ra thị trường từ năm 2015. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Ford chuẩn bị trình làng thế hệ mới của dòng xe này. Những hình ảnh của Ford Edge 2023 tại Trung Quốc đã chứng tỏ điều đó. Đây là những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy Ford Edge 2023 mới sở hữu thiết kế gần như lột xác. Rõ ràng, mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford, tương tự những người anh em như Territory (Equator Sport), Equator, Evos và Mondeo. Ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford được thể hiện khá rõ qua khu vực đầu xe của Edge thế hệ thứ 3. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt mới, đi kèm mắt lưới đa điểm và nối liền với cụm đèn pha khá mỏng ở hai bên. Tuy nhiên, thiết kế này lại khiến một số người liên tưởng đến phong cách của Hyundai Tucson 2022. Chưa hết, Ford Edge 2023 còn được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, ngay phía trên lưới tản nhiệt và ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha, giống Ford Explorer 2023. Tiếp đến là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình thang. Chi tiết này nối liền với nẹp màu đen hình chữ "C" bao quanh khe gió ở hai góc cản trước. Cũng như đầu xe, thiết kế bên sườn của Ford Edge 2023 đã được làm mới với đường chân kính hất lên ở cột C rồi lại dốc xuống ở cột D khá lạ mắt. Bên cạnh đó là bộ vành la-zăng mới có đường kính 19 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản, và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe theo phong cách ô tô điện. Riêng gương chiếu hậu được đặt ở vị trí thấp hơn và nằm trên cửa trước thay vì chân cột A. Đằng sau, Ford Edge thế hệ thứ 3 có thêm cụm đèn hậu hoàn toàn khác trước. 2 đèn hậu nối liền với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp dòng chữ "Edge". Tay nắm cửa để mở cốp của xe đã được giấu kín thay vì lộ ra như thế hệ cũ. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của Ford Edge 2023. Chỉ biết rằng, xe sẽ có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Đồng thời, xe chắc chắn sẽ sở hữu nội thất rộng hơn nhờ kích thước lớn. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu SUV này sở hữu chiều dài lên đến 5.000 mm, chiều rộng 1.961 mm, chiều cao 1.773 mm cũng như chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 100 mm. Ngoài ra, mẫu xe này có chiều dài cơ sở chỉ kém 75 mm so với người anh em Ford Explorer 2023. Dù ở phiên bản nào, Ford Edge 2023 tại thị trường Trung Quốc cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 248 mã lực. Thời điểm trình làng và giá xe Ford Edge 2023 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Dự đoán, mẫu SUV cỡ trung này sẽ chính thức ra mắt trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 11 năm nay. Video: Lộ diện thiết kế mẫu xe SUV Ford Edge thế hệ mới.

