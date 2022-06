Food Blogger Vũ Dino tậu SUV hạng sang Volvo XC60 hơn 2,7 tỷ đồng

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, food blogger Vũ Dino đã chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng chiếc Volvo XC60 2022 mới và dòng trạng thái cho biết đây là món quà anh tự thưởng bản thân nhân dịp sinh nhật lần thứ 30. Trong bài viết, Vũ Dino nhấn mạnh rằng: "Trong vô vàn lựa chọn về xe, nhưng với một đứa yêu công nghệ và lái xe kém như mình thì đây thật sự là một lựa chọn không thể đúng đắn hơn. Chiếc xe an toàn nhất thế giới, còn là một chiếc xe bảo vệ môi trường với tính năng lai xăng điện." Chiếc Volvo XC60 2022 của Vũ Dino có ngoại thất màu đen và thuộc bản XC60 Recharge T8 (Plug-in Hybrid) cao nhất tại Việt Nam, xe có giá bán chính hãng từ 2,75 tỷ đồng, chưa gồm các tùy chọn bổ sung (nếu có). Mẫu xe SUV Volvo XC60 2022 sở hữu những đường nét thiết kế tương tự đàn anh XC90 với phong cách cứng cáp, mạnh mẽ. Phần đầu xe sắc sảo với những mảng vác chạy dài từ nắp capo, hốc đèn chiếu sáng, cản trước đến đèn sương mù. Đuôi xe XC60 2022 sở hữu cụm đèn hậu to bản kéo dài, dạng LED, hai ống xả cỡ lớn mạ crom bóng loáng. Đuôi lướt gió, ăng-ten vây cá mập, đèn phản quang ốp viền crôm... tăng thêm vẻ đẹp thể thao cho chiếc xe sang. Vào năm 2020, Volvo XC60 đã được đánh giá là mẫu xe an toàn nhất thế giới với danh hiệu cao nhất - Top Safety Pick+ đến từ Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Volvo XC60 đã xuất sắc vượt qua tất cả 4 hạng mục kiểm tra với mức điểm tuyệt đối cùng lời cam kết sẽ không còn ai bị thiệt mạng trên chiếc xe Volvo. Video: Giới thiệu Volvo XC60 2022 mới tại Việt Nam.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, food blogger Vũ Dino đã chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng chiếc Volvo XC60 2022 mới và dòng trạng thái cho biết đây là món quà anh tự thưởng bản thân nhân dịp sinh nhật lần thứ 30. Trong bài viết, Vũ Dino nhấn mạnh rằng: "Trong vô vàn lựa chọn về xe, nhưng với một đứa yêu công nghệ và lái xe kém như mình thì đây thật sự là một lựa chọn không thể đúng đắn hơn. Chiếc xe an toàn nhất thế giới, còn là một chiếc xe bảo vệ môi trường với tính năng lai xăng điện." Chiếc Volvo XC60 2022 của Vũ Dino có ngoại thất màu đen và thuộc bản XC60 Recharge T8 (Plug-in Hybrid) cao nhất tại Việt Nam, xe có giá bán chính hãng từ 2,75 tỷ đồng, chưa gồm các tùy chọn bổ sung (nếu có). Mẫu xe SUV Volvo XC60 2022 sở hữu những đường nét thiết kế tương tự đàn anh XC90 với phong cách cứng cáp, mạnh mẽ. Phần đầu xe sắc sảo với những mảng vác chạy dài từ nắp capo, hốc đèn chiếu sáng, cản trước đến đèn sương mù. Đuôi xe XC60 2022 sở hữu cụm đèn hậu to bản kéo dài, dạng LED, hai ống xả cỡ lớn mạ crom bóng loáng. Đuôi lướt gió, ăng-ten vây cá mập, đèn phản quang ốp viền crôm... tăng thêm vẻ đẹp thể thao cho chiếc xe sang. Vào năm 2020, Volvo XC60 đã được đánh giá là mẫu xe an toàn nhất thế giới với danh hiệu cao nhất - Top Safety Pick+ đến từ Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Volvo XC60 đã xuất sắc vượt qua tất cả 4 hạng mục kiểm tra với mức điểm tuyệt đối cùng lời cam kết sẽ không còn ai bị thiệt mạng trên chiếc xe Volvo. Video: Giới thiệu Volvo XC60 2022 mới tại Việt Nam.