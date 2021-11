Fisker Ocean 2023 - “khắc tinh" Tesla Model Y chào bán từ 37.499 USD

Nhà sản xuất xe điện Fisker đã giới thiệu hình ảnh đầu tiên về mẫu SUV Ocean trong năm 2019, hứa hẹn một cái giá khởi điểm mềm dưới 40.000 USD và phạm vi hoạt động trên 480 km. Hai năm kể từ khi hình ảnh giới thiệu đầu đó, những người mong đợi cuối cùng đã có cái nhìn đầu tiên về một chiếc Fisker Ocean chạy điện sẵn sàng đi vào sản xuất. Mẫu xe thú vị này đã trình làng tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 cùng với bảng thông số kỹ thuật chi tiết. Đầu tiên, chúng ta có bản Fisker Ocean Sport 2023 mới tiêu chuẩn. Nó có trang bị một bộ pin lithium-sắt-phốt phát với một mô tơ điện đặt trên trục trước, mang lại phạm vi hoạt động khoảng 400 km. Công suất xe là 275 mã lực, trong khi thời gian gia 0-96 km/h là 6,9 giây. Những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cửa sổ nhìn toàn cảnh “BigSky”, và màn hình cảm ứng nằm dọc cỡ 17,1 inch đều là trang bị tiêu chuẩn, cùng một vài tính năng khác. Tiếp theo là bản Fisker Ocean Ultra sử dụng một bộ pin Hyper Range CATL và hai mô tơ điện, cung cấp phạm vi hoạt động gần 550 km và công suất 540 mã lực mạnh mẽ. Nó chỉ cần 3,9 giây để đạt tốc độ 96 km/h. Tất cả tính năng của bản Base đều được đưa nguyên sang, nhưng với sự bổ sung của những tùy chọn an toàn như camera đỗ xe 360 độ, phanh khẩn cấp tự động phía sau, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, và hơn thế nữa. Phiên bản cao cấp Fisker Ocean Extreme cũng trang bị bộ pin và mô tơ điện kép giống như bản Ultra, nhưng cung cấp phạm vi hoạt động ước tính trên 560 km và công suất 550 mã lực mạnh hơn. Bên cạnh đó, bản Extreme còn trang bị bộ la-zăng 22 inch mới, ghế sưởi phía trước và sau, cùng với một màn hình cảm ứng 17,1 inch có thể xoay chiều. Người dùng chỉ cần một cái chạm nhẹ để chuyển màn hình từ chiều dọc sang ngang. Một phần của gói trang bị Extreme cũng bao gồm cái mà Fisker gọi là nóc xe “SolarSky”. Tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên nóc - dành riêng cho phiên bản Extreme và One - được giới thiệu là có thể cung cấp thêm ít nhất 2.400 km phạm vi hoạt động mỗi năm, giả sử rằng hệ thống hoạt động ở mức 5,4 kWh mỗi mét vuông. Cuối cùng, phiên bản cao cao nhất có tên gọi Fisker Ocean One, về cơ bản là một chiếc Extreme với một số cải thiện trên mặt thẩm mỹ. Nó sẽ có mô-típ chữ ký kỹ thuật số “One” đặc biệt trên thanh ốp ngưỡng cửa và một số khu vực trong cabin, đồng thời người mua còn có thể lựa chọn màu sơn Big Sur Blue độc quyền với lớp hoàn thiện mờ. Đối với giá cả, giá xe Fisker Ocean 2023 sẽ có mức khởi điểm 37.499 USD cho bản Sport tiêu chuẩn, và tăng lên 68.999 USD cho bản Extreme và One. Quá trình sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17/11/2022, và lịch giao hàng sẽ là trong năm 2023. Video: Xe SUV chạy điện Fisker Ocean 2023 hoàn toàn mới.

Nhà sản xuất xe điện Fisker đã giới thiệu hình ảnh đầu tiên về mẫu SUV Ocean trong năm 2019, hứa hẹn một cái giá khởi điểm mềm dưới 40.000 USD và phạm vi hoạt động trên 480 km. Hai năm kể từ khi hình ảnh giới thiệu đầu đó, những người mong đợi cuối cùng đã có cái nhìn đầu tiên về một chiếc Fisker Ocean chạy điện sẵn sàng đi vào sản xuất. Mẫu xe thú vị này đã trình làng tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 cùng với bảng thông số kỹ thuật chi tiết. Đầu tiên, chúng ta có bản Fisker Ocean Sport 2023 mới tiêu chuẩn. Nó có trang bị một bộ pin lithium-sắt-phốt phát với một mô tơ điện đặt trên trục trước, mang lại phạm vi hoạt động khoảng 400 km. Công suất xe là 275 mã lực, trong khi thời gian gia 0-96 km/h là 6,9 giây. Những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cửa sổ nhìn toàn cảnh “BigSky”, và màn hình cảm ứng nằm dọc cỡ 17,1 inch đều là trang bị tiêu chuẩn, cùng một vài tính năng khác. Tiếp theo là bản Fisker Ocean Ultra sử dụng một bộ pin Hyper Range CATL và hai mô tơ điện, cung cấp phạm vi hoạt động gần 550 km và công suất 540 mã lực mạnh mẽ. Nó chỉ cần 3,9 giây để đạt tốc độ 96 km/h. Tất cả tính năng của bản Base đều được đưa nguyên sang, nhưng với sự bổ sung của những tùy chọn an toàn như camera đỗ xe 360 độ, phanh khẩn cấp tự động phía sau, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, và hơn thế nữa. Phiên bản cao cấp Fisker Ocean Extreme cũng trang bị bộ pin và mô tơ điện kép giống như bản Ultra, nhưng cung cấp phạm vi hoạt động ước tính trên 560 km và công suất 550 mã lực mạnh hơn. Bên cạnh đó, bản Extreme còn trang bị bộ la-zăng 22 inch mới, ghế sưởi phía trước và sau, cùng với một màn hình cảm ứng 17,1 inch có thể xoay chiều. Người dùng chỉ cần một cái chạm nhẹ để chuyển màn hình từ chiều dọc sang ngang. Một phần của gói trang bị Extreme cũng bao gồm cái mà Fisker gọi là nóc xe “SolarSky”. Tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên nóc - dành riêng cho phiên bản Extreme và One - được giới thiệu là có thể cung cấp thêm ít nhất 2.400 km phạm vi hoạt động mỗi năm, giả sử rằng hệ thống hoạt động ở mức 5,4 kWh mỗi mét vuông. Cuối cùng, phiên bản cao cao nhất có tên gọi Fisker Ocean One, về cơ bản là một chiếc Extreme với một số cải thiện trên mặt thẩm mỹ. Nó sẽ có mô-típ chữ ký kỹ thuật số “One” đặc biệt trên thanh ốp ngưỡng cửa và một số khu vực trong cabin, đồng thời người mua còn có thể lựa chọn màu sơn Big Sur Blue độc quyền với lớp hoàn thiện mờ. Đối với giá cả, giá xe Fisker Ocean 2023 sẽ có mức khởi điểm 37.499 USD cho bản Sport tiêu chuẩn, và tăng lên 68.999 USD cho bản Extreme và One. Quá trình sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17/11/2022, và lịch giao hàng sẽ là trong năm 2023. Video: Xe SUV chạy điện Fisker Ocean 2023 hoàn toàn mới.