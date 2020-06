Ferrari F430 Spider 13 năm tuổi độ pô hơn 200 triệu tại Sài Gòn

Chiếc siêu xe Ferrari F430 Spider của chủ một showroom chuyên kinh doanh xe hơi cao cấp tại Sài Gòn là một ví dụ, mặc dù đã được sản xuất từ năm 2007, tức là đến nay đã hơn 13 năm tuổi nhưng vẫn được chủ nhân chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên. Nhờ vậy mà “siêu ngựa” vẫn giữ được vẻ ngoài long lanh như thời điểm vừa xuất xưởng, bên cạnh đó, khối động cơ của xe vẫn hoạt động trơn tru, sẵn sàng cho những pha bứt tốc dữ dội trên đường phố. Ferrari F430 Spider mui trần ra mắt công chúng tại triển lãm Geneva Motorshow năm 2005, muộn hơn so với biến thể Coupe 1 năm. Cả hai phiên bản trên đều được hãng xe Ý sản xuất đến năm 2009 và thay thế bởi dòng xe 458 Italia. Chiếc F430 Spider của người chơi xe Sài Gòn sở hữu lớp sơn đỏ Rosso Corsa đặc trưng của Ferrari, điểm nhấn trên xe nằm ở khoang nội thất có phối màu khá hiếm so với những chiếc F430 khác hiện đang có mặt tại Việt Nam. Là thành quả của sự hợp tác giữa Pininfarina và Ferrari, thiết kế trên F430 Spider được trau chuốt theo hướng khí động học hơn nhưng lại không kém phần hầm hố, “lột xác” hoàn toàn so với thiết kế mềm mại của mẫu xe tiền nhiệm F360. Được lấy cảm hứng từ đàn anh 156 Dino Sharknose, cản trước của xe có sự xuất hiện của hai hốc gió lớn sơn đen, cụm đèn pha halogen đặt ẩn vào thân xe và khoang hành lí đặt ở phía trước. Điểm đặc biệt của những chiếc F430 nằm ở phần kính chiếu hậu phía bên trái được dập nổi tên xe. Thân xe gây ấn tượng với các khe gió bao gồm khe gió hông và khe gió đặt cao hơn có khả năng tận dụng luồng gió đi qua thân xe để làm mát cho khối động cơ V8 phía sau. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép có đường kính 19 inche màu bạc, chủ nhân của xe đã quyết định sơn lại bộ mâm này sang tông màu nòng súng khá ấn tượng. Ẩn đằng sau là cùm phanh của Brembo sơn đỏ kết hợp với đĩa phanh thép. Đuôi xe có thiết kế góc cạnh với cụm đèn hậu kép được lấy cảm hứng từ chiếc Ferrai Enzo huyền thoại. Ở vị trí trung tâm là logo “ngựa chồm” bằng kim loại, bên dưới gầm xe được bổ sung bộ khuếch tán gió sơn đen. Ferrari F430 Spider được hãng xe Ý trang bị hệ thống xả với 4 chụp xả chia đều cho hai bên đuôi xe, tuy vậy do vẫn chưa hài lòng về âm thanh nguyên bản, chủ nhân của mẫu xe mui trần hàng hiếm này đã nâng cấp cho xe với hệ thống ống xả mới mang thương hiệu Innotech Performance Exhaust có giá vào khoảng 200 triệu Đồng. Điểm nhấn đáng chú ý trên Ferrari F430 Spider độ này chính là phần mui xếp điện bọc vải màu đen, tương phản với lớp sơn đỏ nổi bật của xe. Đáng tiếc thay, Ferrari F430 Spider là một trong những dòng xe mui trần cuối cùng được trang bị phần mui xếp bọc vải, kể từ thế hệ đàn em 458 Spider, 488 Spider hay mới nhất là F8 Spider trở đi, những mẫu xe mui trần của Ferrari đều được trang bị phần mui xếp cứng. Mặc dù mang đến nét hiện đại cho những chiếc Ferrari sau này, phần mui xếp bằng vải vẫn được lòng khách hàng hơn khi mang lại cho chiếc Ferrari của họ một vẻ đẹp hoài cổ và không kém phần nghệ thuật. Tương tự chiếc 360 Spider, nắp động cơ của F430 Spider được làm từ kính trong suốt, để lộ vẻ đẹp của một trong những khối động cơ tiêu biểu nhất của Ferrari. Chưa hết, kể từ dòng xe 458 Spider trở đi, các phiên bản mui trần hậu duệ đều sở hữu nắp máy kín. Tiến vào khoang lái, đây có lẽ là chiếc F430 duy nhất tại nước ta sở hữu khoang nội thất bọc da cao cấp màu đỏ rượu vang, kết hợp ton-sur-ton với lớp sơn đỏ Rosso Corsa. Khác biệt với đàn anh F360, dòng xe F430 được Ferrari trang bị vô-lăng lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua F1, tích hợp nút bấm Start/Stop Engine hay núm xoay điều chỉnh chế độ lái cho xe. Chưa dừng lại ở đó, khoang nội thất của xe được trang bị hàng loạt các chi tiết ốp sợi carbon như hốc điều hòa, bảng điều khiển trung tâm và khu vực chính giữa hai ghế ngồi. Tên xe “F430” được khắc lên một tấm kim loại và đặt ở vị trí trung tâm của bảng táp-lô, khác với những chiếc Ferrari hiện nay với tên xe luôn xuất hiện trên bảng táp-lô phía trước ghế phụ. “Trái tim” mà Ferrari F430 Spider sử dụng là khối động cơ V8 hút khí tự nhiên có dung tích 4.3 lít, sản sinh công suất tối đa 483 mã lực. Xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây và có tốc độ tối đa 310 km/h. Những con số vô cùng ấn tượng cho một mẫu siêu xe được sản xuất đầu thập niên 2000 Video: Ferrari F430 Spider 13 năm tuổi độ pô hơn 200 triệu tại Sài Gòn.

