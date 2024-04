Ferrari 812 hơn 53 tỷ nếu vê Việt Nam giá sẽ tăng gấp 3 lần

Các siêu xe giới hạn của Ferrari rất được các đại gia trên thế giới săn lùng, lý do nó có thể trở thành món đầu tư siêu lợi nhuận chỉ trong vài năm, thậm chí siêu xe Ferrari 812 Competizione giới hạn 999 xe toàn cầu còn tăng giá gấp 3 lần chỉ 2 năm sau ra mắt. Chiếc siêu xe Ferrari 812 Competizione trong bài viết này sẽ cho bạn thấy rõ điều đó, đặc biệt hơn, xe trải qua quá trình cá nhân hóa chính hãng, khiến cho giá bán xe tăng lên cao, và giờ đây nếu bạn muốn sở hữu giá xe Ferrari 812 Competizione thì nó khoảng 2,1 triệu đô la (hơn 53 tỷ đồng). Chiếc siêu xe này có màu sơn trắng Extracampionario Bianco Mille Miglia đi kèm với đó là nhiều chi tiết sợi carbon đỏ được cá nhân hóa, như cản trước, cản sau, ốp hốc gió, nội thất xe có màu đen với ghế màu nâu da bò, đây là ghế đua với chất liệu da Mahogany, còn ghế hành khách được nhuộm màu đen đối lập. Ferrari 812 Competizione chỉ được giới hạn 999 chiếc trên toàn thế giới và sẽ rất tuyệt nếu có 1 xe về Việt Nam, tuy nhiên, rất khó có cơ hội cho mẫu xe này về vì giá bán đã tăng cao. So với bản tiêu chuẩn đã có 2 xe tại Việt Nam lăn bánh, Ferrari 812 Competizione có sự khác biệt dễ nhận ra nhất ở việc xe không có kính sau mà thay bằng tấm ốp hoàn toàn bằng nhôm Tích hợp khe gió, bên dưới nữa là bộ khuếch tán gió mở rộng đến hết bề ngang của đuôi xe và 2 ống xả hình chữ nhật thay vì tròn như Ferrari 812 Superfast. Còn phần đầu xe có nắp khoang động cơ mới với việc không chỉ có màu sơn mà còn được trang trí 1 dải đề-can màu nổi nằm ở chính giữa cùng tấm ốp sợi carbon nằm trên cao, tiếp đến là cản trước thiết kế mới, có thêm 2 hốc hút gió lớn và cánh lướt gió, cuối cùng là bộ mâm mới, siêu nhẹ. Với những thay đổi kể trên, Ferrari 812 Competizione có lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 25% so với 812 Superfast. Trong khi đó, nội thất của siêu xe này gần như không thay đổi so với Ferrari 812 Superfast trừ các dấu hiệu nhận biết của 1 phiên bản giới hạn. Video: Giới thiệu chi tiết Ferrari 812 Competizione.

Các siêu xe giới hạn của Ferrari rất được các đại gia trên thế giới săn lùng, lý do nó có thể trở thành món đầu tư siêu lợi nhuận chỉ trong vài năm, thậm chí siêu xe Ferrari 812 Competizione giới hạn 999 xe toàn cầu còn tăng giá gấp 3 lần chỉ 2 năm sau ra mắt. Chiếc siêu xe Ferrari 812 Competizione trong bài viết này sẽ cho bạn thấy rõ điều đó, đặc biệt hơn, xe trải qua quá trình cá nhân hóa chính hãng, khiến cho giá bán xe tăng lên cao, và giờ đây nếu bạn muốn sở hữu giá xe Ferrari 812 Competizione thì nó khoảng 2,1 triệu đô la (hơn 53 tỷ đồng). Chiếc siêu xe này có màu sơn trắng Extracampionario Bianco Mille Miglia đi kèm với đó là nhiều chi tiết sợi carbon đỏ được cá nhân hóa, như cản trước, cản sau, ốp hốc gió, nội thất xe có màu đen với ghế màu nâu da bò, đây là ghế đua với chất liệu da Mahogany, còn ghế hành khách được nhuộm màu đen đối lập. Ferrari 812 Competizione chỉ được giới hạn 999 chiếc trên toàn thế giới và sẽ rất tuyệt nếu có 1 xe về Việt Nam, tuy nhiên, rất khó có cơ hội cho mẫu xe này về vì giá bán đã tăng cao. So với bản tiêu chuẩn đã có 2 xe tại Việt Nam lăn bánh, Ferrari 812 Competizione có sự khác biệt dễ nhận ra nhất ở việc xe không có kính sau mà thay bằng tấm ốp hoàn toàn bằng nhôm Tích hợp khe gió, bên dưới nữa là bộ khuếch tán gió mở rộng đến hết bề ngang của đuôi xe và 2 ống xả hình chữ nhật thay vì tròn như Ferrari 812 Superfast. Còn phần đầu xe có nắp khoang động cơ mới với việc không chỉ có màu sơn mà còn được trang trí 1 dải đề-can màu nổi nằm ở chính giữa cùng tấm ốp sợi carbon nằm trên cao, tiếp đến là cản trước thiết kế mới, có thêm 2 hốc hút gió lớn và cánh lướt gió, cuối cùng là bộ mâm mới, siêu nhẹ. Với những thay đổi kể trên, Ferrari 812 Competizione có lực ép xuống mặt đường tăng khoảng 25% so với 812 Superfast. Trong khi đó, nội thất của siêu xe này gần như không thay đổi so với Ferrari 812 Superfast trừ các dấu hiệu nhận biết của 1 phiên bản giới hạn. Video: Giới thiệu chi tiết Ferrari 812 Competizione.