Ferrari 296 GTB hơn 23 tỷ độ phong cách Assetto Fiorano ở Sài Gòn

Số lượng Ferrari 296 GTB tại Việt Nam hiện khoảng 4 chiếc, trong đó có 2 xe màu vàng, 1 xám và 1 xe màu đỏ. Để làm mới ngoại thất cho chiếc 296 GTB có màu xám lông chuột này, một đại gia ở TP HCM đã quyết định cho "siêu ngựa" này lên bộ tem với điểm nhấn là sọc màu vàng chạy từ đầu ra đến đuôi xe, giống với gói Assetto Fiorano của hãng xe Ý. Siêu xe Ferrari 296 GTB có cảm hứng chính là thiết kế của 250 LM ở những năm 60 bên cạnh đó là các đường nét nhìn thấy sự tương đồng với SF90 Stradale. Xe có đôi mắt đẹp và cá tính với phần dư ra ngoài chính là sự hiện diện của dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Hốc gió đèn pha vẫn được Ferrari áp dụng cho 296 GTB. Không còn kiểu chia 3 phần riêng biệt, giờ đây, hốc gió trước của Ferrari 296 GTB đã trải dài sang 2 bên đầu xe nhìn thể thao và cá tính hơn. Bên hông xe vẫn có 1 hốc gió lớn đảm bảo luồng gió thổi vào khoang máy của xe. Ferrari 296 GTB có cánh gió điều chỉnh điện phía sau sẽ sản sinh một lực ép xuống mặt đường lên đến 360 kg tại vận tốc 250 km/h. Thiết kế ống xả của 296 GTB như một mẫu xe hybrid thân thiện môi trường và rất cá tính so với SF90 Stradale, cụm đèn hậu lại gợi nhớ đến mẫu xe 4 chỗ ngồi Ferrari Roma. Ferrari đưa ra 2 tuỳ chọn cho khách hàng khi mua 296 GTB là dạng tiêu chuẩn và thêm gói Assetto Fiorano như vị đại gia này đã lựa chọn nhưng bằng cách dán đề-can. Luôn chú trọng vào cảm giác lái nhiều hơn các tính năng vuốt chạm và nghe nhạc, vì thế, bên trong khoang lái các siêu xe Ferrari đều theo chủ nghĩa giản lược thanh lịch, 296 GTB cũng không ngoại lệ. Bạn sẽ không tìm thấy màn hình giải trí lớn như các hãng siêu xe áp dụng, thay vào đó là 2 màn hình nhỏ, 1 gắn vị trí trung tâm và cái còn lại trước mặt ghế hành khách, đủ để người này hòa chung với lái xe qua các tốc độ, cấp số v.v. Ferrari áp dụng trên 296 GTB bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn được bố trí kéo dài theo chiều ngang và không thể bỏ qua thiết kế vô lăng tương đồng với đàn anh SF90 Stradale khi ngoài các nút bấm cơ là cảm ứng và vuốt chạm. Khởi động xe chỉ việc nhấn 2 lần vào nút star/stop cảm ứng hoặc 1 lần chạm và 1 lần vuốt ngang cũng đánh thức tiếng ồn chú ngựa này. Chỉnh chế độ chạy hay điều khiển các thông số cơ bản trên màn hình sau vô lăng, cũng là cảm ứng. Ferrari 296 GTB sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho xe tổng công suất là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Ngoài ra, Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Được biết, để có thể làm các thủ tục và lăn bánh chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB hàng hiếm chính hãng tại Việt Nam, chủ nhân của nó sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 24 tỷ đồng. Video: Chiêm ngưỡng Ferrari 296 GTB với động cơ hybrid.

