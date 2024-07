Ferrari 296 GTB hơn 21 tỷ của đại gia Sài thành đi “phượt” Đà Nẵng

Số lượng dòng siêu xe Ferrari 296 tại Việt Nam đâu đó trên 6 chiếc, trong số này, phiên bản coupe có tên gọi là GTB chiếm đa số. Chiếc xe trong bài viết là mẫu Ferrari 296 chính hãng sở hữu màu sơn đỏ Rosso Corsa rất đặc trưng của hãng xe Ý, chưa kể là xe có thêm nhiều chi tiết carbon, sơn đen tạo điểm nhấn. Mới đây, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB mang biển TP.HCM này đã bị bắt gặp xuất hiện tại Thành phố Đà Nẵng. Theo 1 số nguồn tin, chủ nhân đã cho "siêu ngựa" chạy đường dài ra đây, và trải nghiệm rất nhiều cao tốc khác nhau. Đây có lẽ là lần đầu, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB được mang đi chạy xa đến vậy. Chiếc xe Ferrari 296 GTB màu đỏ này được nhập khẩu chính hãng, với mức giá bán từ 21 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn thêm, cũng như chi phí để xe lăn bánh trên đường phố. Điểm nhấn của xe còn có biển số khá đẹp, với các con số 2,6,8,9 đều mang ý nghĩa may mắn như mãi trường thọ lộc đến phát tài. Về dòng xe 296 GTB, đây cũng là chiếc siêu xe Ferrari thứ 4 tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid, cụ thể hơn là plug-in hybrid, 2 xe trước đó là Ferrari SF90 Stradale và Ferrari SF90 Spider, ngoài ra còn có bản mui trần Ferrari 296 GTS.Ferrari 296 GTB của đại gia Sài thành sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít tăng áp. Trong đó, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid như Ferrari 296 GTB có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Video: Cầm lái siêu xe Ferrari 296 GTB tại đường đua F1

Số lượng dòng siêu xe Ferrari 296 tại Việt Nam đâu đó trên 6 chiếc, trong số này, phiên bản coupe có tên gọi là GTB chiếm đa số. Chiếc xe trong bài viết là mẫu Ferrari 296 chính hãng sở hữu màu sơn đỏ Rosso Corsa rất đặc trưng của hãng xe Ý, chưa kể là xe có thêm nhiều chi tiết carbon, sơn đen tạo điểm nhấn. Mới đây, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB mang biển TP.HCM này đã bị bắt gặp xuất hiện tại Thành phố Đà Nẵng. Theo 1 số nguồn tin, chủ nhân đã cho "siêu ngựa" chạy đường dài ra đây, và trải nghiệm rất nhiều cao tốc khác nhau. Đây có lẽ là lần đầu, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB được mang đi chạy xa đến vậy. Chiếc xe Ferrari 296 GTB màu đỏ này được nhập khẩu chính hãng, với mức giá bán từ 21 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn thêm, cũng như chi phí để xe lăn bánh trên đường phố. Điểm nhấn của xe còn có biển số khá đẹp, với các con số 2,6,8,9 đều mang ý nghĩa may mắn như mãi trường thọ lộc đến phát tài. Về dòng xe 296 GTB, đây cũng là chiếc siêu xe Ferrari thứ 4 tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid, cụ thể hơn là plug-in hybrid, 2 xe trước đó là Ferrari SF90 Stradale và Ferrari SF90 Spider, ngoài ra còn có bản mui trần Ferrari 296 GTS. Ferrari 296 GTB của đại gia Sài thành sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít tăng áp. Trong đó, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid như Ferrari 296 GTB có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Video: Cầm lái siêu xe Ferrari 296 GTB tại đường đua F1